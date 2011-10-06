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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

حسینی خبر داد:

تعیین مدیرعامل جدید بانک ملی/ اشتباه خاوری در عدم مراجعه به کشور

تعیین مدیرعامل جدید بانک ملی/ اشتباه خاوری در عدم مراجعه به کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام تعیین مدیرعامل جدید بانک ملی در هفته آینده، گفت: اقدام خاوری در عدم بازگشت به کشور اشتباه بود و این کار باعث اتهام های زیادی نسبت به وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در نشست هیئت مدیره بانک ملی با اشتباه خواندن اقدام خاوری در عدم مراجعه به کشور، گفت: این کار باعث شده اتهام های زیادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می رود وی بازگشته و به مسئولیت خویش عمل کند و پاسخگو باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال 87 و در زمان انتصاب تأیید صلاحیت شده بود، اظهار داشت: صلاحیت های عمومی وی از سوی مراجع ذیربط انجام شده بود کما اینکه صلاحیت های فنی و تخصصی وی نیز به تأیید بانک مرکزی رسید.

حسینی بیان داشت: مدیرعامل جدید بانک ملی هفته آینده تعیین می شود و مراحل نهایی تأیید صلاحیتی وی در حال انجام است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، تصریح کرد: فرمایشات آقا فصل الخطاب است و باید با متخلفین و مجرمین قاطعانه برخورد شود با این حال کارهای اقتصادی هم مانند گذشته با قوت دنبال می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در خصوص موضوع اخیر همه قوا هماهنگ هستند، تأکید کرد: هیئت مدیره بانک ملی نیز باید با تهیه گزارش های مستند و مستدل با مراجع رسیدگی کننده اعم از قوه قضائیه، مجلس و کمیته منتخب دولت همکاری لازم را معمول دارند.

حسینی خطاب به هیئت مدیره، مدیران و کارکنان بانک ملی، گفت: اقدام اخیر یک ضایعه برای بانک محسوب می شود و راه رفع آن جهاد مومنانه، همت مضاعف و تلاش در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم است. باید شبانه روز تلاش شود و خدمات بهتر و بیشتری ارائه کنیم.

وی به نقش بانک ملی در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: نباید در حمایت از تولید و خدمات بانکی رویکرد انقباضی بر بانک حاکم شود بنابراین همکارانم در بانک ملی فقط به تلاش زیاد و خدمات بیشتر به مردم، فکر کنند.

کد مطلب 1426139

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