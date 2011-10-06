دفاع فلسطین قابل قیاس با دفاع بحرین نیست/در همه خطوط از بحرین سرتریم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد در نشست خبری بازیکنان تیم ملی که عصر امروز در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: آنچه در بازی مقابل فلسطین اهمیت داشت این بود که بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و خواسته‌ها و کارهای مورد نظر مربیان را در زمین پیاده کردیم. در این بازی مهم نیست من گل زده باشم و یا از زیر بار فشار روحی خارج شده باشم مهم نتیجه خوبی است که مقابل فلسطین کسب کردیم تا با آمادگی کامل به مصاف بحرین برویم.

وی در باب مقایسه تیم‌های ملی فوتبال فلسطین و بحرین گفت: دفاع بحرین قابل قیاس با دفاع تیم ملی فلسطین نیست و قطعا بحرینی‌ها خط دفاعی قدرتمندتر خواهند داشت اما مهاجمان تیم ملی شرایط بازی با بحرین را دارند و قطعا حرف‌های زیادی برای گفتن مقابل این تیم خواهیم داشت.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: تیم ملی فوتبال ایران در همه خطوط از تیم بحرین سرتر است و این برتری را در بازی مقابل این تیم نشان خواهیم داد. ما همه تلاش خود را به کار می گیریم تا بحرین را شکست دهیم.

انصاریفرد، بدشانسی را عامل کم گل زدن تیم ملی در دیدار مقابل بحرین خواند و گفت: در بازی مقابل تیمی چون فلسطین که دفاعی بازی می کند مهم گل اول است متاسفانه ما گل اول را دیر زدیم اما با این حال در نیمه دوم به آنچه می خواستیم رسیدیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد بازی خوب تیم ملی و کسب نتیجه قابل قبول در مصاف با فلسطین بد و اینکه با آمادگی روحی کامل به مصاف بحرین خواهیم رفت.

تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از ساعت 19:30 روز سه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی بحرین می رود.