ممکن است گل اول را به بحرین دیرتر از فلسطین بزنیم/هواداران حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در نشست خبری بازیکنان تیم ملی که عصر پنجشنبه در سالن آمفی تئاتر آکادمی کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: شکر خدا قبل از بازی سخت مقابل بحرین، دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین برگزار کردیم و به یک پیروزی پرگل و روحیه بخش دست یافتیم. خوشبختانه در این بازی خیلی از بازیکنان تیم ملی خودشان را نشان دادند و مربیان و بازیکنان برای دیدار مقابل بحرین روحیه گرفتند.

وی در خصوص نیمکت نشینی مدافعان اصلی تیم ملی در بازی مقابل فلسطین گفت: تصمیم آقای کی‌روش این بود که مدافعان اصلی در این مسابقه به میدان نروند چرا که نگران وضعیت جسمانی بازیکنان بود. به همین خاطر ترجیح داد از مدافعان اصلی تیم ملی استفاده نکند و نفرات دیگر را به میدان فرستاد که اتفاقا آنها خیلی خوب بازی کردند.

این بازیکن ملی پوش با اشاره به بازی تدافعی تیم ملی فلسطین گفت: فلسطینی ها از سوت آغاز بازی به داخل 18 قدم رفته بودند و به دنبال این بودند که کمتر گل بخورند خوشبختانه ما اواخر نیمه اول گل زدیم و اطمینان دارم اگر با تساوی بدون گل هم به رختکن می رفتیم در نیمه دوم هم هفت گل و یا بیشتر به فلسطین می زدیم.

حیدری در خصوص اعتراض تماشاگران به عدم گلزنی تیم ملی در نیمه اول دیدار مقابل فلسطین گفت: بحرین تیمی به مراتب قوی‌تر از فلسطین است و ممکن است در مصاف با این تیم خیلی دیرتر از بازی با فلسطین به گل برسیم. امیدوارم در آن مسابقه هواداران تا دقیقه 90 از تیم ملی حمایت کنند، چرا که در آن بازی ما با یک گل هم به هدف مورد نظر خود دست پیدا می کنیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از ساعت 19:30 روز سه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی بحرین می رود.