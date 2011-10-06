ایران ساخت هواپیماهای جنگنده جدید را در برنامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نود و دومین سفر استانی به همراه هیئت دولت به استان همدان سفر کرده است، از پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان بازدید و از نزدیک با قابلیت های این پایگاه آشنا شد.

سردار وحیدی در جریان این بازدید در جمع فرماندهان و خلبانان و افسران این پایگاه اظهار داشت: نیروی هوایی با اقتدار علمی، عملیاتی، روحی، روانی و معنوی همچون شهابی مبین حافظ راستین آسمان ایران اسلامی و از پیشتازان دفاع از کشور است.

وی آشنایی، اشراف و کار با تجهیزات و سیستم های پیشرفته، شجاعت و بی باکی در انجام ماموریت های محوله و تقدیم صدها شهید و جانباز در دفاع از میهن اسلامی را از عوامل پدید آورنده این اقتدار دانست.

سردار وحیدی با بیان اینکه نیروی پرافتخار هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جزء اولین نیروهایی بود که برای دفاع از مردم و میهن اسلامی به مصاف دشمنان متجاوز رفت، تصریح کرد: پاسخ کوبنده و بمباران گسترده مواضع دشمن در آغازین روزهای جنگ تحمیلی معادلات دشمنان متجاوز را کاملا بر هم زد.

وی گفت: امروز نیروی هوایی بسیار پرقدرت است و این قدرت با توکل به خدا و اتکا به تجهیزات و امکاناتی است که به دست متخصصان زبده و کارآمد صنایع دفاعی و توانمندی های داخلی ایجاد شده است نه وابستگی به خارج و بیگانگان.

سردار وحیدی گفت : تنوع جنگنده ها آماده نگه داشتن آنها ارتقاء و روز آمد سازی آنها طراحی و ساخت جنگنده های آذرخش و صاعقه و ساخت هواپیماهای جنگنده جدید که در برنامه داریم نشان ازنبوغ دانش و فناوری بومی و بالندگی صنعت دفاعی و نیروهای زبده عملیاتی است که در اوج تحریم ها توانمندی بسیار بالایی را به منصه ظهور رسانده اند.

وزیر دفاع با اشاره به ماموریت های ارزشمندی که پایگاه شهید نوژه در طول دوران دفاع مقدس و بعد از آن انجام داده است آمادگی و روحیه بالای فرماندهان و خلبانان این پایگاه را ستود و از ایثار و فداکاری و خدمات آنان تشکر و قدردانی کرد.

جلسه با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، حضور در مراسم صبحگاه تیپ 32 انصار الحسین سپاه، بازدید از دانشگاه بوعلی، تیپ قهرمانان ارتش و شهرک صنعتی و اشنایی با فعالیت های آنان و گفتگو با مسئولان این مراکز از دیگر برنامه های سفر سردار وحیدی به استان همدان بود.