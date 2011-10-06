آمریکا و عربستان حامی سرکوب ملت بحرین/ مزدوران آسیایی در خدمت آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، شرکت کنندگان در نشست نقض حقوق بشر بحرین در بیروت که عصر روز گذشته با حضور شخصیتهای مختلف برگزار شد ضمن تشریح جنایات رژیم آل خلیفه راههای طرح این جنایات در دادگاههای بین المللی را مورد رایزنی قرار دادند.

"یوسف ربیع" رئیس "جمعیت برای حقوق بشر بحرین" گفت: آنچه در بحرین می گذرد نقض کامل حقوق بشر است و مردم بحرین با مشکلات و رنجهای بی شماری روبرو هستند.

"توماس شمیت" دبیر کل سازمان حقوقدانان دمکراتیک هم گفت: پس از مشاهداتی که در بحرین داشتم علاقه مند شدم که با سازمانهای حقوقی برای حمایت از مردم بحرین همکاری کنم.دخالت نظامی ناقض حقوق بشر و آزادی است و شجاعت مردم بحرین ستودنی است.

"عبدالحمید دشتی" فعال بحرینی نیز گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس معمولا وقایع بحرین را سانسور می کنند. رژیم بحرین همه قوانین مربوط به حقوق بشر را زیر پا گذاشته و شواهد بارزی در این باره وجود دارد.

وی افزود: عربستان سعودی نقش زیادی در جنایات علیه مردم بحرین دارد و آینده بحرین نامعلوم است، زیرا مردم در سایه سکوت مجامع بین المللی قربانی می شوند.

دشتی بیان کرد: آخرین جنایت دولت اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان با هدف کاستن از جمعیت مردم بحرین است در این شرایط آیا نباید اقدامی صورت گیرد؟

"احمد چلبی" رئیس کنگره حمایت از ملت بحرین هم گفت: اتحادیه عرب باید تحرک جدی در برابر سرکوب مردم بحرین صورت دهد و این اتحادیه باید از شورای امنیت بخواهد که سرکوب ملت بحرین را متوقف کند.

"نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز گفت: افراد زیادی به علت اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند و مزدوران آسیایی و عربی مسئول آن هستند.

وی افزود: غرب حامی سر کوب مردم بحرین به وسیله آل خلیفه و سعودی هاست و هیچ حمایتی از مردم بحرین صورت نمی گیرد. آمریکا سعی دارد که میان مخالفان اختلاف اندازد اما موفق نخواهد شد.

"شیخ حسن سلطان" نماینده سخنگوی مخالفان بحرین در خارج هم گفت: آمریکا همدست رژیم است، اتحادیه عرب و سازمان ملل سکوت کرده اند، اما مردم در نهایت پیروز می شوند.

"سلیم الحص" نخست وزیر اسبق لبنان هم گفت: موضوع بحرین فراموش شده و حجم سانسور حوادث بحرین از کشتاری که در حق مردم آن صورت می گیرد بیشتر است.