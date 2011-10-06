جنبش "تسخیر وال استریت" گسترش یافت/ اقدامات شدید امنیتی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعضای اتحادیه های مختلف آمریکا، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه آمریکا همبستگی خود را با جنبش موسوم به "تسخیر وال استریت" در نیویورک اعلام کردند.

بر این اساس بیش از هزار دانشجوی آمریکایی با امضای بیانیه ای سیاستهای اقتصادی دولت "باراک اوباما" را به باد انتقاد گرفته و از تجمع خود در میدان فولی منهتن محل استقرار ساختمانهای دولتی از جمله کاخ دادگستری خبر دادند.

میدان مذکور روز چهارشنبه شاهد راهپیمایی هزاران نفر از مردم معترض به دولت آمریکا بود که اکثر آنان را جوانان تشکیل می دادند. این منطقه طی روزهای اخیر به همراه پارک زوکوتی واقع در جنوب منهتن به محل اصلی تجمع مخالفان بی عدالتی و بیکاری رو به گسترش در آمریکا تبدیل شده است.

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که تا کنون شمار زیادی از شخصیتها و سیاستمداران آمریکایی از آن حمایت کرده اند. "لوئیز سلوتر" عضو کنکره آمریکا در این رابطه می گوید: با دیدن جنبش تسخیر وال استریت احساس غرور می کنم چرا که این اقدام مطابق دمکراسی و علیه شرکتهای بزرگ است.

"لیندسی پرسنیت" از شرکت کنندگان در این اعتراضات نیز می گوید: همه احساس می کنند که مورد چپاول قرار گرفته اند زیرا تمام زمان خود را صرفت کار روزانه و نگاه داشتن خانه ها و پرداخت بدهی هایشان می کنند.

همچنین "چارلز جنکینز" از مسئولان اتحادیه حمل و نقل نیویورک معتقد است آمریکا دچار مشکل است زیرا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی کاری نمی یابند و این سرآغاز مشکلات دیگر است.

اعتراضات دامنه دار در شهرهای آمریکا موسوم به "تسخیر وال استریت" از روز هفدهم سپتامبر آغاز و در عرض دو هفته به جنبشی سراسری در این کشور تبدیل شده است. طی این مدت تلاش پلیس آمریکا در پایان دادن به این اعتراضات با وجود اعمال خشونت بی سابقه علیه معترضان بی نتیجه بوده است.

گفتنی است ترتیب دهندگان اولیه این اقدام اعتراضی، آن را در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت و افزایش بدهی ها و بیکاری در میان مردم عنوان کرده و تجمعات خود را در مرکز تجاری آمریکا نزدیک به بورس نیویورک ترتیب داده اند.