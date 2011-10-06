155 متکدی در گرگان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر پنجشنبه درحاشیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورا افزود: از این تعداد متکدی 76 نفر زن و 79 نفر مرد بودند که پس از جمع آوری یک نفر به بهزیستی، 24 نفر به دستگاه قضایی، دو نفر به بیمارستان، 43 نفر به خانواده هایشان تحویل داده شده است.



وی یادآور شد: همچنین از 155 متکدی جمع آوری شده 80 نفر با اخذ تعهد آزاد شدند، یک نفر متواری گشت و 4 نفر نیز به محل سکونت خود اعزام شده اند.



رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان در ادامه با اشاره به اینکه در دویست و دهمین جلسه این کمیسیون ارایه گزارش برنامه های روز گرگان نیز در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به تازه و نو پا بودن روز گرگان برنامه های این مناسبت مورد استقبال و توجه شهروندان قرار گرفت که در این راستا جا دارد از دست اندرکاران و مسئولان بزرگداشت روز گرگان قدردانی شود.



چراغعلی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد بیانیه ای از طرف ستاد روز گرگان تهیه شود و در آن ضمن تقدیر از دستگاه ها و سازمان هایی که در برگزاری مراسم همکاری کردند به نقش دستگاه هایی که می توانند در آینده و در هر چه بهتر برگزار شدن روز گرگان همکاری کنند نیز پرداخته شود.



این عضو شورای شهر گرگان عنوان کرد: در این جلسه کمیسیون فرهنگی تشکیل کمیته بانوان در شورای شهر نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در این راستا مقرر شد زهرا نورا و فائزه عبداللهی از اعضای شورای شهر طرح مناسبی در این خصوص تهیه کنند.



چراغعلی در ادامه همچنین ضمن ارایه گزارشی از وضعیت آرامستان گرگان تصریح کرد: افزایش آمار مرگ و میر در استان به علت بیماری های سرطان جای نگرانی دارد که این موضوع باید با همکاری دستگاه های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی کاهش آن ارایه شود.