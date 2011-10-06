81 درصد ویدئوکلوپهای کرج فاقد مجوزند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زودبین روز پنج شنبه در جلسه ساماندهی فعالیت های مراکز هنری شهرستان کرج در فرمانداری این کلانشهر اظهار داشت: از 930 مرکزی که تحت عنوان ویدئوکلوپ در سطح شهرستان فعالیت می کنند، 81 درصد آنان فاقد مجوز هستند که بعضاً نسبت به تهیه و توزیع سی دی های غیرمجاز اقدام می کنند.

زودبین ادامه داد: به همین منظور طرح ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی و مراکز ویدئوکلوپ بدون مجوز شهرستان کرج در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول با بیان اینکه این مهم در واحد بازبینی ارشاد در حال ارزیابی است، تاکید کرد: پس از شناسایی این مراکز برنامه ریزیهای لازم به منظور ساماندهی آنها در دست اقدام است.

به گفته زودبین، این طرح با همکاری واحد بازرسی اصناف و اداره اماکن نیروی انتظامی به اجرا درمی آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در ادامه سخنان خود از روند رو به رشد صدور مجوزها خبر داد و گفت: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته شاهد روند رو به رشد صدور مجوزها در سطح شهرستان بوده ایم که امیدواریم با تداوم این فعالیتها شاهد ساماندهی و کاهش تخلفات در این زمینه باشیم.

