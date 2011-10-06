۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

زودبین خبر داد:

81 درصد ویدئوکلوپهای کرج فاقد مجوزند

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج گفت: از 930 مرکزی که تحت عنوان ویدئوکلوپ در سطح شهرستان فعالیت می کنند، 81 درصد آنها فاقد مجوزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زودبین روز پنج شنبه در جلسه ساماندهی فعالیت های مراکز هنری شهرستان کرج در فرمانداری این کلانشهر اظهار داشت: از 930 مرکزی که تحت عنوان ویدئوکلوپ در سطح شهرستان فعالیت می کنند، 81 درصد آنان فاقد مجوز هستند که بعضاً نسبت به تهیه و توزیع سی دی های غیرمجاز اقدام می کنند.

زودبین ادامه داد: به همین منظور طرح ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی و مراکز ویدئوکلوپ بدون مجوز شهرستان کرج در دستور کار قرار گرفته است.
 
این مسئول با بیان اینکه این مهم در واحد بازبینی ارشاد در حال ارزیابی است، تاکید کرد: پس از شناسایی این مراکز برنامه ریزیهای لازم به منظور ساماندهی آنها در دست اقدام است.
 
به گفته زودبین، این طرح با همکاری واحد بازرسی اصناف و اداره اماکن نیروی انتظامی به اجرا درمی آید.
 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در ادامه سخنان خود از روند رو به رشد صدور مجوزها خبر داد و گفت: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته شاهد روند رو به رشد صدور مجوزها در سطح شهرستان بوده ایم که امیدواریم با تداوم این فعالیتها شاهد ساماندهی و کاهش تخلفات در این زمینه باشیم.
 
