به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی که ساعاتی پیش از سفر آذربایجان به کشور بازگشته است، در مراسم افتتاحیه حضور یافت و پس از گشایش آن، برای حضور در جلسه استانی هیئت دولت، تهران را به مقصد همدان ترک کرد.

در مراسم افتتاح پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، مسئولانی از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و نیروی انتظامی حضور داشتند.

این نمایشگاه در 90 هزار مترمربع از مساحت مصلی در 19 بخش، در قالب بیش از 900 غرفه و با حضور نمایندگانی از 30 کشور برپا شده است.

در حالی که 20 هزار مترمربع بر فضای نمایشگاه امسال رسانه‌های دیجیتال افزوده شده است، به گفته عیسی زارع پور رئیس نمایشگاه جمعیت متقاضیانی که به دلیل کمبود جا از حضور در این نمایشگاه جا مانده اند، حدود 60 درصد شرکت کنندگان فعلی است.

در این نمایشگاه 30 هزار اثر در حوزه رسانه‌های دیجیتال با معرفی و عرضه خواهد شد؛ 8000 اثر در بخش نرم‌افزارهای رایانه‌ای، 25 پایگاه اینترنتی ثبت شده، 80 هزار بازی رایانه‌ای، بیش از 200 هزار نرم‌افزار تلفن همراه و 100 محصول تولیدی در زمینه رسانه‌های دیجیتال از سوی دانش‌آموزان در این نمایشگاه عرضه یا معرفی می‌شوند.

تعدادی از بخش‌های این نمایشگاه عبارتند از نرم‌افزارهای رسانه‌ای، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، هنرهای دیجیتال، پژوهش، فناوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال.

نمایشگاه همچنین شامل چهار بخش جدید ویژه بیداری اسلامی و رسانه‌های دیجیتال‌، جنگ نرم در رسانه‌های دیجیتال، تولیدات دانش‌آموزی رسانه‌های دیجیتال و بخش تولیدات مراکز فرهنگی دیجیتال (شبکه ملی فرهنگ) است.

قرار است در این دوره از نمایشگاه، 50 مرکز فرهنگی دیجیتال در سطح کشور و 4 مرکز فرهنگی در خارج از کشور با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت همزمان افتتاح می‌شود.

نکته ای که در روز نخست نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دست کم برای خبرنگاران قابل توجه بوده است، سرعت پائین اینترنت در قسمت press center آن است طوری که ارسال اخبار را برای آنها دشوار کرده است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت و در پایان آن برترین آثار و محصولات و همچنین فعالان حوزه‌های مختلف این نمایشگاه معرفی خواهند شد.