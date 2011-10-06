به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان در نشست خبری بازیکنان تیم ملی که عصر امروز پنجشنبه در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم‌های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: بازی دوستانه با فلسطین از آن جهت انجام شد که تیم ملی فلسطین بازی بسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده بود. قطعا بحرین هم در بازی مقابل ما با این روش بازی خواهد کرد و ما بازی مقابل فلسطین می توانستیم روش بازی خود مقابل بحرین را تمرین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر تیم ملی در نیمه اول بیش از یک گل به ثمر می رساند می توانست با تعداد گل‌های بیشتر از هفت گل فلسطین را شکست دهد، افزود: شاید اگر ما به یک اختلاف گل فلسطین را شکست می دادیم همه از این تیم تعریف می کردند اما حالا که این تیم را با هفت گل شکست داده‌ایم همه می گویند فلسطین تیم ضعیفی بوده است!

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: مربیان بزرگ دنیا همیشه قبل از دیدارهای حساس خود تیمی ضعیف را برای انجام بازی دوستانه انتخاب می کنند تا تیم‌شان در مصاف با آن تیم تمرین گلزنی کند. انتخاب فلسطین هم در همین راستا انجام شد تا بازیکنان به خوبی گلزنی را تمرین کنند.

وی یادآور شد: آخرین بازی برای تیم ملی را زمان افشین قطبی و در دیدار دوستانه مقابل مقدونیه انجام دادم و در بین دو نیمه این بازی تعویض شدم. آخرین گل ملی خود را نیز در دیدار با ازبکستان در مسابقات جام ملت‌های 2007 به ثمر رساندم.

کاظمیان با ابراز خرسندی از بازگشت دوباره به تیم ملی گفت: درست است که من 30 سال دارم اما از انگیزه زیادی برای حضور در تیم ملی برخوردارم.

وی افزود: قبل از اینکه در اردوی تیم ملی حضور پیدا کنم بازیکنان تیم ملی به من گفته بودند اگر در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی عملکرد خوبی داشته باشم این مسئله در ذهن کی‌روش باقی می ماند. من هم در مینی کمپ اخیر تیم ملی خیلی خوب کار کردم و همین مسئله باعث شد دوباره به تیم ملی دعوت شوم.

این بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان از دشواری کار خود در تیم ملی و تیم باشگاهی‌اش پرسپولیس به علت تعدد مهاجمان خوب در این تیم‌ها یاد کرد و گفت: پیش از آنکه فهرست تیم ملی اعلام شود می دانستم جزو بازیکنان حاضر در فهرست این تیم خواهم بود. حتی زمانی که اسامی 21 بازیکن تیم ملی اعلام شد اطمینان داشتم به اردو دعوت می شوم. خوشحالم که به تیم ملی دعوت شدم و می توانم زیرنظر مربی بزرگی چون کارلوس کی‌روش که با بازیکنان بزرگی در دنیا کار کرده است، تمرین کنم. امیدوارم بتوانم در ترکیب تیم ملی بمانم و برای این تیم مثمرثمر باشم.

وی در خاتمه گفت: در ترکیب تیم ملی بازیکن پا به سن گذاشته نداریم و به غیر از علی کریمی که بازیکنی 33 ساله است دیگر بازیکنان در مرز 29 سال به پایین هستند که تا جام جهانی این بازیکنان کمتر از 32 یا 33 سال سن خواهند داشت و فکر نمی کنم از این بابت مشکلی داشته باشیم. به نظر من اینکه در جام جهانی چه بازیکنی حضور داشته باشد چندان مهم نیست مهم صعود تیم ملی به جام جهانی است امیدوارم به این مهم برسیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از ساعت 19:30 روز سه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی بحرین می رود.