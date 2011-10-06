1800 نیروی وزارتی آموزش و پرورش کشور تعدیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هژیری ظهر پنجشنبه در دیدار مدیران مدارس شهرستان اسداباد اظهار داشت: این رویداد از زمان فعالیت وزیر فعلی آموزش و پرورش محقق شده است.

هژیری گفت: مازاد نیرو در وزارت آموزش و پرورش فقط بار مالی و مشکلات دیگر را به دنبال داشت.

وی اضافه کرد: با کوچک شدن این وزارتخانه حجم انبوهی از نیروها برای انجام فعالیتهای مختلف در مدارس مشغول به کار شده و با این وجود حتی مشکل کمبود معلم هم جبران می شود.

20 هزار تقاضای بازنشستگی پیش از موعد به وزارت آموزش و پرورش رسید

معاون وزیر آموزش و پرورش از ارسال بیش از 20 هزار تقاضای بازنشستگی پیش از موعد در کشور به این وزارتخانه خبر داد و افزود: حجم درخواستها برای بازنشسگی پیش از موعد روبه افزایش است.

هژیری با تاکید بر اینکه منابع مالی کفاف پاسخگویی به همه تقاضاها را نمی دهد، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در کشور را درست ندانست و عنوان کرد: اجرای این طرح آموزش و پرورش را در بحث خروج نیروهای متخصص از بدنه سازمان و از لحاظ مالی و تامین اعتبارات لازم با چالش روبرو کرده است.

وی حفظ معلمان موفق و کارآمد را بزرگترین خدمت به نسل جوان و دانش آموزان دانست و اظهار داشت: فراهم کردن شرایط لازم برای خدمتگزاری بیشتر این افراد باعث رشد و ارتقا دانش جامعه می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اجرای طرح قانون بازنشستگی پیش از موعد را نیازمند تامین اعتبار لازم دانست.

وی همچنین به برنامه تعطیلی پنج شنبه ها مدارس اشاره کرد و گفت: برای تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه 20 دلیل مهم وجود داشت که مدتها توسط کارشناسان مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.

تعطیلی پنج شنبه ها کیفیت آموزشی را افزایش می دهد

حسن هژیری با بیان اینکه این تصمیم وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت در کشور اجرا شده است، گفت: استفاده مطلوب از وقت و منابع، ایجاد جذابیت در مدارس، اجرای زمان فوق برنامه، توجه به امورات خانواده و فرهنگیان بخشی از اهداف این برنامه است.

وی سیاست تک نوبته کردن مدارس را نیز یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای ارتقا سطح علمی کشور دانست و عنوان داشت: این قانون با استقبال فرهنگیان و خانواده ها روبرو شد و خروجی آن به نفع جامعه و کشور خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین از گسترش و تقویت مدارس غیر دولتی برای کاهش تصدی گری وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دولت در راستایی ایجاد مدارس غیر انتفاعی تسهیلات مناسبی پرداخت می کند.

وی از کاهش بخشنامه های اضافی و غیرضروری در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در بعضی موارد بخشنامه ها دست و پاگیر می شوند که با دستور وزیر آموزش و پرورش ارسال بخشنامه ها هدفمند شده است.