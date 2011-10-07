"سبطی" با رای دیوان عدالت اداری عضو اصلی شورای شهر گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سبطی در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی و علنی با حضور جمعی کثیری از شهروندان به عنوان عضو اصلی معرفی شد.

وی پس از 20 ماه پیگیری و رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان عضو اصلی به شورای شهر راه یافت.

پس از فوت دکتر شریف عضو فقید شورای شهر گرگان در 20 ماه قبل علیرضا پزشکپور به شورای شهرگرگان راه یافته بود.

وی عصر پنجشنبه در مراسم تحلیف خود با اشاره به آیه 58 سوره نسا گفت:در این آیه تاکید بسیار شده است که امانت را به صاحبانشان بازگردانید و چون حاکم مردم شدید داوری به عدالت کنید.



سبطی هدف و انگیزه اصلی خود از پیگیری های 20 ماه گذشته را برای راه یافتن به شورای شهر احقاق حقوق خود و احترام به رای شهروندان عنوان کرد.

این عضو جدید شورای شهر گرگان همچنین با بیان این مطلب که بعد از شکایت به شورای حل اختلاف استان و کشور و پاسخ نگرفتن از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کردم، اظهار داشت: در مدت پیگیری بسیاری از دوستان و نزدیکان امیدی به نتنیجه گرفتن نداشتند و این موضوع باید برای بسیاری از مسئولان هشدار دهنده باشد که متاسفانه اکثریت مردم امیدی به اصلاح امور ندارند.



این عضو شورای شهر گرگان در پایان با تاکید بر اینکه برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و ظرفیت اصلی شهر باید از مشارکت مردم بهره برد، گفت: احترام به مردم و به رسمیت شناختن حقوق آنها راهکار اصلی مشارکت شهروندان در امور و مدیریت شهری است.



رئیس شورای شهر گرگان نیز در این جلسه با اظهار خرسندی از حضور دکتر سبطی در شورای شهر گفت: حضور ایشان بعد از 20 ماه تلاش و پیگیری نشان می دهد که سازمان ها و ارگان هایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد و از حقوق شهروندان دفاع می کند.



حسین ربیعی همچنین ضمن قدردانی از تلاش چند ماهه علیرضا پزشکپور در شورای شهر گرگان افزود: اشتیاق و عشق خدمت به مردم از ویژگی های بارز ایشان بود که جا دارد از تلاش وی تقدیر و تشکر کنیم.



گفتنی است این جلسه مراسم تحلیف دکتر سبطی نیز با حضور نماینده فرماندار گرگان انجام شد.