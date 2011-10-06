4000 پرونده تخلف صنفی در اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بیک زاده بعد از ظهر پنجشنبه، در جلسه تنظیم بازار و تعادل قیمتها اظهار داشت: این پرونده ها به ارزش بیش از سه میلیارد و 594 میلیون ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با بیان اینکه در شش گذشته 164 مورد گشت مشترک با همکاری دستگاههای مرتبط انجام شده است، عنوان کرد: در این مدت تعداد هزار و 654 مورد شکایات مردمی دریافت و با بررسی آنها 702 فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.

سرپرست سازمان بازرگانی استفاده از 72 نفر از ناظرین افتخاری را سبب افزایش راندمان طرح نظارتی این سازمان دانست.

به گفته وی سازمان بازرگانی استان برحسب رسالت سازمانی، امسال توانسته با هدف تنظیم بازار و تعادل قیمتها در تامین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری مردم موفق عمل کند.

بیک زاده توزیع 20 هزار و 349 کیلو گوشت مرغ منجمد، 49 هزار و 669 کیلو گوشت قرمز منجمد، 400 هزار جلد دفترچه برای دانش آموزان و توزیع هفت هزار و 566 کیلو روغن نباتی در سطح بازار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا را از جمله اقدامات سازمان بازرگانی استان در سالجاری عنوان کرد.

وی برگزاری هفت مورد نمایشگاه طرح ضیافت و فروش پاییزی در مرکز استان و شهرستانهای تابعه را از سایر برنامه های سازمان بازرگانی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان کرد.