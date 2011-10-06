شهروندان در استقبال رهبری حماسه ای ماندگار خلق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری، عصر دیروز در حاشیه جلسه شورای اداری در فرمانداری پاوه که با حضور نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شد، به خبرنگار مهر گفت: استان کرمانشاه توسط مقام معظم رهبری برای سفر انتخاب شده است و این توجه ویژه مایه مباهات مردم قدرشناس و غیور این استان است و سفر رهبر انقلاب نسیم مبارکی است که روح تازه ای در کالبد جای جای ایران اسلامی می دمد، اکنون استان کرمانشاه است که وزش این نسیم را به انتظار نشسته است.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: از آنجا که حضور رهبر معظم انقلاب در هر خطه ای خیر و برکت را برای ساکنان آن خطه به همراه دارد، ضروری است فرد فرد شهروندان در مراسم استقبال از ایشان حضور یافته و حماسه ای ماندگار خلق کنند.

فتح الله حسینی نماینده پاوه، اورامانات نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: نمایندگان مجلس چندین سال است که با دفتر رهبری مکاتبه دارند و معظم له را برای سفر به استان کرمانشاه دعوت کرده اند، بسیار خوشحال و خرسندیم که معظم له دعوت ما پذیرفته اند و حال این مردم کرمانشاه هستند که با قدرشناسی و مهمان نوازی حماسه ای تاریخی در استقبال از رهبری به عمل آورند.

وی افزود: تجربه ثابت کرده هر کجا که رهبری سفر کرده اند، فقر و محرومیت زدوده شده است و مردم به حق شایسته هر نوع خدمت هستند، زیرا مردمی که در هشت سال دفاع مقدس در تمام صحنه ها پیشتاز بوده اند و شهدا، جانبار و آزده بسیاری تقدیم جمهوری اسلامی کردند.

خدرویسی فرماندار پاوه نیز با اشاره به استقبال پرشور مردم استان از مقام معظم رهبری گفت: در شهرستان پاوه نیز کمیته هایی خودجوش از قشرهای مختلف مردم برای استقبال از نمایندگان رهبر انقلاب تشکیل شده که مشغول برنامه ریزی برای انجام هرچه بهتر این مراسم است.

وی تصریح کرد: حضور ولی امر مسلمین در کرمانشاه رویدادی مهم و به یاد ماندنی است که خیر و برکت را برای مردم در پی دارد.

خدرویسی گفت: مردم استان کرمانشاه و شهرستانهایی که رهبری قصد سفر دارند و یا نماینده ویژه اعزام می کنند، مردم با استقبال وصف نشدنی از رهبر معظم انقلاب و نمایندگان معظم له، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی به نام خود ثبت خواهند کرد.

در این جلسه نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری به تشریح نظرات و دیدگاههای خود درباره سفر ایشان به پاوه پرداختند و به مردم و مسئولان توصیه کردند از اسراف در تبلیغات پرهیز کنند.

