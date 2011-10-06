ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر به پنج میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد بعد از ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته دریانوردی در جمع دریانوردان بوشهری افزود: با لایروبی و افزایش ،عمق کانال بندر از 8.5 متر به 10.5 متر رسیده، ظرفیت پذیرش کشتی ها از 15 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و محوطه های عملیاتی بندر نیز سه برابر شده است.

وی اظهارداشت: از نظر رشد تخلیه و بارگیری، بندر بوشهر توانسته روند بسیار مناسبی را داشته باشد، به طوریکه سال گذشته با ثبت یک رکورد جدید، میزان تخلیه و بارگیری در این بندر به چهار میلیون تن رسیده است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: امروز با تلاش های انجام شده، بوشهر جایگاه سوم را بین بنادر کشور به خود اختصاص داده است.

راستاد به آغاز فعالیت کشتی مسافری فیروزه در مسیر گناوه – خارگ اشاره کرد و گفت: پس از خارج شدن کشتی مسافربری دنا 110 از این مسیر دریایی و نبود شناور مناسب برای حمل و نقل مسافرین، شناور مسافری پاکروان با ظرفیت 32 نفر تنها شناور فعال در این مسیر بود .

وی افزود: با توجه به ظرفیت کم شناور پاکروان و نیاز شهروندان این دو بندر به جابجایی از طریق دریا، این اداره طی رایزنی های گسترده توانست موافقت شرکت کشتیرانی والفجر را برای شروع فعالیت کشتی مسافری فیروزه جلب کند .