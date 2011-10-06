ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر به پنج میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد بعد از ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته دریانوردی در جمع دریانوردان بوشهری افزود: با لایروبی و افزایش ،عمق کانال بندر از 8.5 متر به 10.5 متر رسیده، ظرفیت پذیرش کشتی ها از 15 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و محوطه های عملیاتی بندر نیز سه برابر شده است.
وی اظهارداشت: از نظر رشد تخلیه و بارگیری، بندر بوشهر توانسته روند بسیار مناسبی را داشته باشد، به طوریکه سال گذشته با ثبت یک رکورد جدید، میزان تخلیه و بارگیری در این بندر به چهار میلیون تن رسیده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: امروز با تلاش های انجام شده، بوشهر جایگاه سوم را بین بنادر کشور به خود اختصاص داده است.
راستاد به آغاز فعالیت کشتی مسافری فیروزه در مسیر گناوه – خارگ اشاره کرد و گفت: پس از خارج شدن کشتی مسافربری دنا 110 از این مسیر دریایی و نبود شناور مناسب برای حمل و نقل مسافرین، شناور مسافری پاکروان با ظرفیت 32 نفر تنها شناور فعال در این مسیر بود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت کم شناور پاکروان و نیاز شهروندان این دو بندر به جابجایی از طریق دریا، این اداره طی رایزنی های گسترده توانست موافقت شرکت کشتیرانی والفجر را برای شروع فعالیت کشتی مسافری فیروزه جلب کند.
وی اضافه کرد: کشتی مسافری فیروزه با ظرفیت حمل 235 نفر مسافر، در ابتدای مهر ماه با شروع مدارس و ترافیک بالای مسافر وارد خط دریایی گناوه به خارک شد و هم اکنون روزانه دو سفر دریایی دارد
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