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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

کاروان ملی رضوی در گرگان به راه افتاد

کاروان ملی رضوی در گرگان به راه افتاد

گرگان - خبرگزاری مهر: کاروان ملی رضوی در شهر گرگان که به دیار دارالمومنین معروف است به راه افتاد و مورد استقبال اهالی منطقه قرار گرفت.

به گزاش خبرنگار مهر، آین استقبال از این کاروان عصر پنجشنبه از میدان وحدت گرگان آغاز شد.

مردم مومن و مذهبی گرگان از مسیر میدان وحدت تا شبستان امامزاده عبدالله گرگان از خدام رضوی استقبال کردند.

کاروان ملی رضوی شامل چهار نفر از خادمان حرم امام رضا (ع) است که از روز چهارشنبه وارد استان گلستان شده اند.

سخنرانی، عیادت از بیماران، مداحی در وصف امام رضا (ع)، اهدای نبات و  نمک حرم رضوی از جمله برنامه های این کاروان است.

این کاروان در چهار شهر گرگان، بندرگز، کردکوی و علی آباد مورد استقبال گلستانیها قرار گرفتند.

این کاروان شامگاه پنجشنبه در برنامه کشوری جشن زیر سایه خورشید در شبستان گرگان شرکت می کنند.
 

کد مطلب 1426166

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