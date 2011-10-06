به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانههای دیجیتال عصر امروز (پنجشنبه 14 مهر) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل شبستان مصلای تهران افتتاح شد.
سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به توانمندیهای متخصصان عرصه فناوریهای نوین گفت: یکی از برنامههای ما در آینده، صادرات نرمافزارهای دیجیتال به خارج از کشور و عرضه آنها در نمایشگاههای دیگر کشورهاست.
وی در عین حال بر لزوم توجه بیشتر به تحولات حوزه رسانههای دیجیتال تاکید کرد: اگر ما فقط مصرف کننده محصولات فراوانی که در خارج از کشور تولید میشوند باشیم، آسیب خواهیم دید.
وزیر ارشاد با اشاره به برگزاری 21 نمایشگاه استانی رسانههای دیجیتال ابراز امیدواری کرد، تا پایان سال این نمایشگاه در سایر استانها نیز برپا شود.
حسینی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای اسلامی گفت: ما از همان زمان که موج بیداری اسلامی اوج گرفته بود، در تمام نمایشگاههای فرهنگی بخشی به همین عنوان داشتیم و در نمایشگاه رسانههای دیجیتال هم این اتفاق افتاده است. الان که حرکت بیداری اسلامی در جهان به راه افتاده است، ما نباید از توجه به فضای مجازی و نرمافزارهای دیجیتال غافل باشیم.
وی همچنین بر لزوم همفکری فعالان حوزه رسانههای دیجیتال برای تشکیل یک اتحادیه فراگیر در این زمینه تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افتتاح فاز نخست کتابخانه همراه دیجیتال کشور در ایام برگزاری پنجمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال خبر داد و این اقدام را گامی در جهت افزایش سرانه مطالعه در کشور توصیف کرد.
حسینی همچنین اقدام مسئولان این نمایشگاه را در ایجاد بخشی با عنوان تولیدات دانش آموزی در عرصه رسانههای دیجیتال گامی مهم برای راهاندازی شبکه ملی فرهنگ ارزیابی و ابراز امیدواری کرد، تعداد خانههای فرهنگ دیجیتال که در حال حاضر 150 خانه است تا پایان سال به 500 خانه دیجیتال افزایش یابد.
وی در پایان سخنانش بار دیگر با تاکید بر اهمیت رسانههای نوین در انتقال مفاهیم گفت: مطمئن باشید اگر امروز هم پیامبری مبعوث میشد، حتما از ابزارهای روز برای انتقال پیامش استفاده میکرد و شما تردید نکنید او از سینما، کتاب، تئاتر و رسانههای دیجیتال برای انتقال پیامش بهره میبرد.
در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال همچنین عیسی زارع پور، مدیر این نمایشگاه در سخنانی با اشاره به بخشهای 19 گانه این نمایشگاه از افزوده شدن 3 بخش جدید به این نمایشگاه خبر داد و گفت: سعی کردهایم نمایشگاه امسال هم از نظر کمی و هم کیفی دارای رشد قابل قبولی باشد.
به گفته زارع پور در این دوره از جشنواره 30 هزار اثر مورد ارزیابی داوران قرار میگیرند و امسال برای بار نخست آثار بخش بینالملل هم داوری میشود.
رئیس پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانههای دیجیتال از عرضه 300 محصول تولیدی دانش آموزان در حوزه رسانههای دیجیتال خبر داد و گفت: در بخش ویژه بیداری اسلامی هم 60 مهمان خارجی حضور خواهند یافت.
عیسی زارعپور نمایشگاه رسانههای دیجیتال را بزرگترین نمایشگاه این حوزه در خاورمیانه و یکی از کمنظیرترین رویدادهای این حوزه در سطح جهان ارزیابی کرد و گفت: امسال علیرغم افزایش 20 هزار متر مربعی فضای نمایشگاه جمعیتی معادل 60 درصد شرکت کنندگان فعلی پشت درهای نمایشگاه ماندهاند و ما در خصوص اختصاص غرفه شرمنده آنها شدهایم.
وی ادامه داد: ما مصلی را روز یکشنبه تحویل گرفتیم و دوستان میدانند که آمادهسازی چنین نمایشگاه بزرگی ظرف 4 روز چقدر دشوار است.
در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به اهمیت رسانههای مجازی در انتقال مفاهیم بزرگ اسلامی و الهی گفت: باید از استعدادهای متراکم و انبوه جوانان در این زمینه استفاده شود.
ابوترابی فرد در ادامه از صادرات بیش از 120 میلیارد تومان محصولات و کالاهای رسانهای دیجیتال خبر داد و گفت: بیش از 27 میلیارد تومان از این محصولات نرمافزارهای اسلامی و بیش از یک میلیون نسخه هم نرمافزار قرآنی صادر شده است که امیدوارم این میزان افزایش یابد.
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