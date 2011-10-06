به گزارش خبرنگار مهر، جواد گودرزی ظهر پنج شنبه در مراسم روز دامپزشکی با اشاره به تعداد دام های سبک و سنگین لرستان اظهار داشت: در حال حاضر سه میلیون دام سبک و 270 هزار دام سنگین در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش تولیدات دامی در استان لرستان عنوان کرد: میزان تولیدات دامی لرستان در سالجاری 15 درصد رشد داشته است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با اشاره به فعالیت 36 مرکز درمانی و بیمارستانی دامی در لرستان بیان داشت: همچنین در حال حاضر پنج مرکز پخش داروی دامی در لرستان فعالیت دارد.

گودرزی یادآور شد: در حال حاضر 41 مرکز دارویی و سه کارخانه داروسازی دامی در لرستان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 14 هزار تن ماهی سرد آبی و گرم آبی در لرستان تولید می شود ادامه داد: همچنین میزان تولید شیر در لرستان به صورت سالانه بیش از 380 هزار تن است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با اشاره به تولید 10 هزار تن عسل در این استان به صورت سالانه عنوان کرد: همچنین در حال حاضر به صورت سالانه بیش از 10 میلیون قطعه جوجه در لرستان تولید می شود.

گودرزی با اشاره به در دست اجرا بودن 11 طرح تحقیقاتی دامی در لرستان یادآور شد: از این تعداد پنج طرح به طور کامل عملیاتی و اجرایی شده و شش طرح دیگر نیز در دست اجرا و عملیاتی است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از هفت درصد فرآورده های دامی کشور در لرستان تولید می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با اشاره به معدوم سازی بیش از 46 تن انواع فرآورده های دامی در شش ماه نخست سالجاری در این استان ادامه داد: همچنین یکی دیگر از اقدامات این سازمان در سالجاری صدور بیش از پنج هزار و 200 فقره گواهی دامپزشکی در لرستان بوده است.

گودرزی با اشاره به کد گذاری خودروهای حمل دام و فرآورده های دامی در لرستان طی سالجاری یادآور شد: همچنین در شش ماه نخست سالجاری بیش از یک هزار و 610 پروانه فعالیت در لرستان صادر شده است.

وی با اشاره به ایجاد دفاتر قرنطینه دامی در لرستان عنوان کرد: همچنین واکسیناسیون دام ها و طیور، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاهها و حذف دام های مشکوک به بیماری از جمله اقدامات این اداره کل در سالجاری بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان عنوان کرد: بیش از 75 درصد از بیماری های نوظهور و نوپدید در دنیا منشا دامی دارد.