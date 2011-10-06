سالانه 14 هزار تن ماهی در لرستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر پنج شنبه در مراسم روز دامپزشکی با اشاره به افزایش تولیدات کشاورزی در لرستان اظهار داشت: در سالجاری میزان تولیدات کشاورزی در استان لرستان بیش از 23 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 6.5 میلیون واحد دامی در استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: میزان تولیدات این واحدهای دامی در لرستان بیش از دو میلیون و 800 هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به وجود بیش از دو میلیون هکتار جنگل و مرتع در لرستان بیان داشت: در حال حاضر تنها حدود 25 درصد از زمین های کشاورزی در لرستان به صورت آبی کشت می شود.

طاهری مقدم با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن کشاورزی ارگانیک در استان لرستان یادآور شد: یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در سال جهاد اقتصادی تولید کمی و کیفی محصولات ارگانیگ در لرستان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد دام های استان لرستان سبک است ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری لرستان بیش از 30 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 146 هزار خانوار عشایر در لرستان وجود دارد عنوان کرد: این میزان خانوار بیش از 1.5 میلیون واحد دامی در لرستان دارند که این تعداد بیش از 25 درصد تولید فرآورده های دامی استان را بر عهده دارند.

طاهری مقدم با اشاره به تولید سالانه بیش از 14 هزار و 761 تن ماهی سردآبی و گرم آبی در لرستان یادآور شد: استان لرستان در حال حاضر از نظر تکثیر ماهی سرد آب و گرم آبی در کشور رتبه نخست را داراست.