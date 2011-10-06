سیستم بازیافت و روش مدرن پسماند در همدان کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار در دومین روز سفر هیئت دولت به استان همدان در بازدید از طرح های عمرانی مدیریت شهری همدان اظهار داشت: پروژه و طرح های ارائه شده در خصوص اجرای سیستم بازیافت پسماند در همدان، بیانگر انجام اقدامات لازم برای اجرای این طرح در همدان است.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در همدان کارهای عمرانی با جدیت دنبال می شود، گفت: وضعیت فعالیت های عمرانی این شهر در تراز بالایی قرار دارد.

محمد نجار به وضعیت شهر همدان به لحاظ عمران شهری و احداث سه تقاطع غیرهمسطح در این شهر اشاره کرد و گفت: در بودجه حوادث و عمران شهری اعتبارات خوبی در وزارت کشور درنظر گرفته شده که ادامه خواهد داشت.

3800 طرح در سفرهای استانی هیئت دولت تصمیم گیری شده است

وزیر کشور با اشاره به اینکه سه هزار و 800 طرح در سفرهای استانی هیئت دولت در دولت نهم و دهم تصمیم گیری شده است، افزود: برای اجرای این طرح ها 20 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که بر اساس گزارش ها 70 درصد آن اجرایی شده و 30 درصد نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دور چهارم سفرهای استانی پیگیری مصوبات سفرهای قبلی است، اضافه کرد: در این سفر کمبودهای طرح ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

محمدنجار افزود: دولت به همراه وزرا تصمیمات خوبی برای استان همدان به ویژه حاشیه شهر در نظر گرفته است که موجب توسعه، عمران و آبادانی مناطق مختلف خواهد شد.

28 درصد جمعیت شهری همدان در مناطق توانمندسازی ساکن هستند

شهردار همدان نیز در بازدید وزیر کشور از وضعیت حاشیه شهر همدان اظهار داشت: 28 درصد جمعیت شهری همدان در مناطق توانمندسازی ساکن هستند.

مسعود عسگریان با بیان اینکه اعتبارات خوبی برای توانمندسازی مناطق حاشیه شهر همدان در اختیار شهرداری قرار دارد، ادامه داد: از سال 88 تاکنون حدود 12 میلیارد تومان برای این مناطق هزینه شده است.

عسگریان افزود: از این میزان سه میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی، سه میلیارد تومان برای اجرای نهضت آسفالت و شش میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری هزینه شده است.

عسگریان از اختصاص50 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت توانمندسازی حاشیه شهر همدان در سفر چهارم هیئت دولت به استان همدان خبر داد و گفت: اعتبار ویژه ای به عمران شهر همدان اختصاص خواهد یافت.

عملیات اجرایی این پروژه 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار منطقه دو همدان نیز در بازدید وزیر کشور از پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت همدان گفت: عملیات اجرایی این پروژه 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهدی مجیدی با بیان اینکه عملیات خاکی این پروژه 100 درصد انجام شده و آرماتور بندی نیز 99 درصد پیشرفت دارد، گفت: عملیات اجرایی پروژه غیرهمسطح رسالت در مجموع 78 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه سال عید قربان سال گذشته آغاز شد و یک ماه دیگر همزمان با عید قربان این پروژه بهره برداری می شود.

مجیدی اضافه کرد: تاکنون سه میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن یک میلیارد تومان دیگر نیاز است.