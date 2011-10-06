اجرای قانون جدید راهنمایی رانندگی موجب ناراضایتی مردم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی استان قم با وی که در دفتر رئیس مجلس در قم برگزار شد، طی سخنانی با تبریک ایام فرخنده دهه کرامت و ابرازخرسندی از گزارش ارائه شده از فعالیت‌های نیروی انتظامی در قم اظهار داشت: جای خوشحالی است که در قم انضباط و صحت عمل حاکم است.



وی عنوان کرد: در گذشته نگرانی‌هایی در خصوص رتبه نیروی انتظامی استان وجود داشت که خوشبختانه این مشکل مرتفع شد.



نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه نیروی انتظامی در کشور وظایف خاصی نسبت به سایر نیروهای مسلح بر عهده دارد افزود: تکثر ماموریت‌های نیروی انتظامی از وی‍‍ژگی‌های این نیرو است که در ابعاد مختلف همچون راهنمایی و رانندگی، مبارزه با مواد مخدر، برخورد با اشرار و سایر حوزه‌ها مشغول فعالیت است.



وی ادامه داد: نیروی انتظامی ضابط اصلی قوه قضائیه به شمار می‌رود از این رو مشغله‌های زیادی دارد و همواره در صحنه حاضر است که این امر جای تقدیر دارد.



کسی نباید احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد



لاریجانی با بیان اینکه قم به دلیل وجود حرم کریمه اهل بیت(ع)، علما و مراجع در خصوص وقوع جرائم آمار کمی دارد افزود: نیروی انتظامی استان باید در انجام وظایف خود مصمم باشد و مردم باید همواره احساس کنند که این نیرو در صحنه حاضر است و کسی احساس امنیت برای انجام تخلف نداشته باشد.



وی در خصوص قانون جدید راهنمایی و رانندگی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اظهار داشت: نفس این قانون بازدارنده است و در این رستا باید دستورالعمل‌های اجرای آن هر چه زودتر ابلاغ شود گر چه در برخی موارد نیازمند دستورالعمل نیست.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون نباید موجب ناراضایتی مردم شود و باید مأموران این نیرو تنها به مُر قانون عمل کنند.



رفتار رانندگان قم با آنچه باید باشد فاصله دارد



لاریجانی در خصوص رفتار موتور سوارن و رانندگان در قم اظهار داشت: با وجود وضعیت نامناسب خیابانهای و گره‌های موجود در شهر، رفتار رانندگان در قم با آنچه باید باشد فاصله دارد و این وضعیت باید با تبلیغات در رسانه‌ها و حضور مأموران نیروی انتظامی در صحنه ارتقاء یابد.