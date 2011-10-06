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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

هندبال ساحلی آسیا/

چهارمین شکست تیم هندبال ساحلی ایران برابر قطر/نایب قهرمان آسیا آخر شد!

چهارمین شکست تیم هندبال ساحلی ایران برابر قطر/نایب قهرمان آسیا آخر شد!

تیم ملی هندبال ساحلی ایران با قبول شکست برابر تیم قطر با چهار باخت در رده آخر ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران عصر روز پنجشنبه در آخرین روز از رقابتهای هندبال ساحلی آسیا در عمان برابر تیم قطر قرار گرفت.

تیم ایران در آخرین دیدار خود در این رقابتها با نتیجه 2 بر یک برابر این تیم شکست خورد تا در نهایت با قبول چهار باخت به کار خود پایان دهد.

هندبالیست های ساحلی ایران در حالی برابر تیم های قطر، کویت، عمان و پاکستان در این رقابت‌ها متحمل شکست شده و در رده آخر جدول رده بندی قرار گرفتند که در دومین دوره این مسابقات عنوان نایب قهرمانی آسیا را ازآن خود کرده بودند!

در این مسابقات قطر به عنوان قهرمانی رسید. عمان میزبان رقابتها دوم و کویت سوم شد. پاکستان قهرمان دوره پیش آسیا هم در رده ای بهتر از چهارمی قرار نگرفت.

دو تیم قطر و عمان جواز حضور در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان را با کسب مدال طلا و نقره این دیدارها بدست آوردند.

سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان در بخش مردان 14 مهرماه به کار خود در مسقط عمان پایان می دهد.
 

کد مطلب 1426182

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