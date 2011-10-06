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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

فرجی خبر داد:

400 هزار سی دی غیرمجاز در کرج جمع آوری شده است

400 هزار سی دی غیرمجاز در کرج جمع آوری شده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی کرج گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 400 هزار قلم محصولات غیرمجاز از مراکز فرهنگی جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرجی عصر پنج شنبه در جلسه ساماندهی فعالیت های مراکز هنری شهرستان کرج در فرمانداری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 400 هزار قلم محصولات غیرمجاز از مراکز فرهنگی جمع آوری شده است که باید در این زمینه فرهنگ سازی های لازم صورت گیرد. 

وی افزود: هدف از این اقدامات ساماندهی مراکز فرهنگی غیرمجاز است که باید با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور موثر آنان در شهر برنامه ریزی های لازم اتخاذ شود.
 
این مسئول با اشاره به اینکه توزیع سی دی های غیرمجاز در روزبازارها و سوپرمارکت ها غیرقانونی است، تاکید کرد که باید برای این فعالیت های غیرمجاز برنامه ریزی شود.
 
فرجی، تحقق اهداف و برنامه های کلان فرهنگی را نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه  عنوان کرد و گفت: با فرهنگ سازی مردم با آگاهی نسبت به خریداری سی دی های مجاز اقدام خواهند کرد.
کد مطلب 1426184

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