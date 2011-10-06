سه تن انواع مواد مخدر در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی استان اظهار داشت: در طول سه سال گذشته بخش عمده‌ای از مشکلات زیرساختی نیروی انتظامی استان رفع شده و در این راستا 30 درصد به نیروی انسانی این نیرو در قم افزوده شده است.



وی به هزینه 10 میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیروی انتظامی در استان اشاره کرد و افزود: با اقدامات انجام شده امیدواریم تا 10 سال دیگر برای تأمین نیازهای زیرساختی نیروی انتظامی در استان مشکل چندانی نداشته باشیم.



سردار توکلی وضعیت امنیت در استان قم را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: روند صعودی افزایش جرایم در سال 87 در استان کنترل شد و این امر در سال 90 ، سه درصد کاهش یافت.



توکلی با اشاره به کاهش 6 درصدی جرایم در 6 ماهه اول امسال در قم عنوان کرد: در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در بحث تصادفات کاهش 15 درصدی داشته‌ایم.



وی بیان کرد: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بازدارندگی خوبی برای عدم تخلف رانندگان داشته است هر چند دستورالعمل‌های اجرایی آن به طور کامل ابلاغ نشده است.



قم یکی از سه استان امن کشور



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در ارزیابی معاونت اجتماعی ناجای کشور، استان قم در بخش امنیت در بین سه استان برگزیده کشور قرار گرفت.



فرمانده انتظامی استان قم به موضوع مبارزه با مواد مخدر در استان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: گرایش به مواد مخدر در قم رو به کاهش است و مسیر ترانزیت مواد مخدر از قم تغییر کرده است.



وی ادامه داد: در 6 ماهه اول سال جاری سه تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.



سردار توکلی به استقرار اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری در قم نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 350 نفر از معتادان پرخطر از سطح استان جمع آوری و در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.