دانش آموز مشگین شهری 11 بیمار را حیات بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، "ساسان ساقی" دانش آموز مقطع ابتدایی به علت عارضه طبیعی دچار مرگ مغزی شده بود که بعد از مدتی با رضایت والدینش اعضای بدن او به 11 نفر پیوند زده شد.

بنا به تشخیص پزشکان اعضای قابل پیوند این مرحوم، قلب، ریه، معده، پانکراس، کلیه ها و چند عضو دیگر بود.

عمل پیوند و اهدای عضو وی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران انجام شد.

پیکر این مرحوم روز چهارشنبه با حضور جمع کثیری از اهالی مسئولان و خانواده اش در مشگین شهر تشیع و در آرامستان عمومی شهر به خاک سپرده شد.

به گفته مسئولان مشگین شهر بیشترین اهدای عضو در استان اردبیل مربوط به این شهرستان بوده است و تاکنون اعضای پنج شهروند مشگین شهری حیات دوباره به بیماران نیازمند بخشیده است.





