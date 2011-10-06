ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در همدان 280 نامه مردمی را پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان ستاد ارتباطات مردمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان به 280 نامه مردمی رسیدگی کرد.

در این ملاقات مردمی سیدرمضان محسن پور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی در ستاد ارتباطات مردمی حضور داشت و به نامه های مردمی درباره مسائل و مشکلات مربوط به آموزش، بهداشت و درمان پاسخ داد.

مشکلات مطرح شده برای پیگیری و رسیدگی شامل 120 مورد درمانی، 43 مورد شغلی، 15 مورد مربوط به هزینه های دارو، 26 مورد مشکلات آموزشی و نقل و انتقال دانشجویان، 70 مورد مشکلات مربوط به حوزه نیروی انسانی، دو مورد مشکل مالی و سه مورد انتقاد از مسئولان بوده است.