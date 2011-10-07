فیلمساز اردبیلی در جشنواره ملل اتریش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمالی فیلمساز برجسته استان با فیلم کوتاه«خدا می بیند» موفق به دریافت دیپلم افتخار و همچنین با فیلم کوتاه «بچه مرز» موفق به کسب مدال برنز این جشنواره شد.

به گفته مسئولان حوزه هنری استان اردبیل به این دوره از جشنواره ملل اتریش 975 فیلم از سراسر جهان ارسال شده بود که از 17 تا 25 ژوئن در شهر ابنزه اتریش برگزارشد.

فیلم کوتاه «خدا می بیند» به نویسندگی و کارگردانی رضا جمالی ، تصویربرداری روزبه رایگا و صدابرداری احمد شادی و فیلم کوتاه«بچه مرز» به تصویربرداری روزبه رایگا و صدابرداری میثم مکارمی نیا در حوزه هنری استان ساخته شده است.

همچنین حوزه هنری استان از حضور عکاسان اردبیلی در نمایشگاه بین المللی قبرس 2011 ونمایشگاه «نبض ایرانی » در برزیل خبرداد.

آرام علایی اردبیلی، عبدالرحمن مجرد و کامل روحی شرکت کنندگان در این نمایشگاهها هستند.



