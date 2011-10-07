به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر"یاسمن ترکی پور" روز پنج شنبه در گفتگویی اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیتها در تبلیغ و تبیین فرهنگ و سیره رضوی و معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) در دهه کرامت استفاده و آن را در بین جامعه نهادینه کرد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنها و برنامههای این دهه باید با رویکرد علمی و پژوهشی صورت پذیرد و به ارتقای سطح معرفتی و امامشناسی آحاد مردم منجر شود.
این پژوهشگر علوم دینی عشق، علاقه و ارادت عموم مردم ایران و جمعی کثیری از مسلمانان جهان به حضرت ثامنالحجج(ع) را زمینه بسیار مناسبی برای الگوگیری از سیره رضوی و پذیرش فرهنگ ائمه اطهار(ع) خواند و بیان کرد: انجام برنامههای پربار و بامحتوا در این دهه میتواند در تحکیم و تعمیق این ارتباط معنوی تأثیرگذار باشد.
وی با تاکید بر این که در این دهه باید نسلهای جوانتر را با سرچشمه معارف الهی از دریچه زلال اهل بیت(ع) آشنا کرد، گفت: هرچقدر معارف اهل بیت(ع) میان نسل جوان اشاعه یابد، فضای کشور عطرآگینتر و زیباتر میشود.
ترکی پور تصریح کرد: باید سیره ائمه معصومین(ع) و بهویژه حضرت رضا(ع) بهعنوان الگوی رفتاری، فکری و اعتقادی اقشار مختلف جامعه بهخصوص جوانان مدنظر قرار گیرد تا در مباحث فکری و اعتقادی دچار شبهه نشوند و افرادی را که از مبانی اعتقادی و اخلاقی صحیح برخوردار نیستند، الگوی خود قرار ندهند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه خواهران کپنهاگ گفت: برای معرفی حضرت فاطمه معصومه(س) به جهانیان باید از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر"یاسمن ترکی پور" روز پنج شنبه در گفتگویی اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیتها در تبلیغ و تبیین فرهنگ و سیره رضوی و معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) در دهه کرامت استفاده و آن را در بین جامعه نهادینه کرد.
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