به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی گفت: جشنواره بادبادکها به مناسبت هفته گردشگری و آشناسازی عموم مردم بویژه کودکان و نوجوانان با زوایای مختلف توسعه جاذبههای گردشگری و جذب گردشگر به استان با همکاری مجتمع تفریحی رنگین کمان قم برگزار میشود.
وی افزود: زمان این برنامه یکشنبه 17 مهرماه ساعت 11 صبح است و کودکان تا سن 10 سال همراه با خانوادههای خود میتوانند در آن شرکت کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، ایجاد امکانات تفریح سالم را یکی از زمینههای سرمایهگذاری در امر گردشگری برشمرد و افزود: استان قم در زمینه ایجاد مجتمعهای تفریحی، توریستی در ابتدای راه قرار دارد و سرمایهگذاری در این بخش با توجه به نیاز شدید مردم به این امکانات دارای توجیه اقتصادی است.
وی گفت: این اداره کل ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه برای همکاری و کمک به این سرمایه گذاران اعلام آمادگی میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از برگزاری جشنواره بادبادکها در بوستان علوی قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی گفت: جشنواره بادبادکها به مناسبت هفته گردشگری و آشناسازی عموم مردم بویژه کودکان و نوجوانان با زوایای مختلف توسعه جاذبههای گردشگری و جذب گردشگر به استان با همکاری مجتمع تفریحی رنگین کمان قم برگزار میشود.
نظر شما