  1. استانها
  2. قم
۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

17 مرماه/

جشنواره بادبادکها در قم برگزار می‌شود

جشنواره بادبادکها در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از برگزاری جشنواره بادبادک‌ها در بوستان علوی قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی گفت: جشنواره بادبادک‌ها به مناسبت هفته گردشگری و آشناسازی عموم مردم بویژه کودکان و نوجوانان با زوایای مختلف توسعه جاذبه‌های گردشگری و جذب گردشگر به استان با همکاری مجتمع تفریحی رنگین کمان قم برگزار می‌شود.

وی افزود: زمان این برنامه یکشنبه 17 مهرماه ساعت 11 صبح است و کودکان تا سن 10 سال همراه با خانواده‌های خود می‌توانند در آن شرکت کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، ایجاد امکانات تفریح سالم را یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری در امر گردشگری برشمرد و افزود: استان قم در زمینه ایجاد مجتمع‌های تفریحی، توریستی در ابتدای راه قرار دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به نیاز شدید مردم به این امکانات دارای توجیه اقتصادی است.

وی گفت: این اداره کل ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه برای همکاری و کمک به این سرمایه گذاران اعلام آمادگی می‌کند.
 

کد مطلب 1426196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها