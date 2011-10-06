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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

قرعه‌کشی تورنمنت فوتسال برزیل برگزار شد/ بلژیک، اروگوئه و آمریکا در گروه ایران

قرعه‌کشی تورنمنت فوتسال برزیل برگزار شد/ بلژیک، اروگوئه و آمریکا در گروه ایران

تیم ملی فوتسال کشورمان در هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل با تیم‌های بلژیک، اروگوئه و آمریکا همگروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز پنجشنبه در شهر "مانائوس" مرکز ایالت "آمازوناس" برزیل برگزار شد و 16 تیم حاضر در این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

گروهبندی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به شرح زیر است:
گروه A: برزیل، گواتمالا، هلند و آنگولا
گروه B: روسیه، زامبیا، کروسی و پاراگوئه
گروه C: ایران، بلژیک، اروگوئه و آمریکا
گروه D: آرژانتین، مجارستان، موزامبیک و جمهوری چک

هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از روز شنبه 15 اکتبر 2011 (23 مهرماه 1390) آغاز می شود و تا روز دوشنبه 24 اکتبر 2011 (2 آبان‌ماه 1390) در شهر "مانائوس" مرکز ایالت "آمازوناس" برزیل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1426198

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