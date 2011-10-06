به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز پنجشنبه در شهر "مانائوس" مرکز ایالت "آمازوناس" برزیل برگزار شد و 16 تیم حاضر در این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

گروهبندی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به شرح زیر است:

گروه A: برزیل، گواتمالا، هلند و آنگولا

گروه B: روسیه، زامبیا، کروسی و پاراگوئه

گروه C: ایران، بلژیک، اروگوئه و آمریکا

گروه D: آرژانتین، مجارستان، موزامبیک و جمهوری چک

هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از روز شنبه 15 اکتبر 2011 (23 مهرماه 1390) آغاز می شود و تا روز دوشنبه 24 اکتبر 2011 (2 آبان‌ماه 1390) در شهر "مانائوس" مرکز ایالت "آمازوناس" برزیل برگزار خواهد شد.