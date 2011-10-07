دستگاه های نظارتی به وظایف خود عمل نمی کنند/مشکل دفع فاضلاب در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی در نشست "کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب" گفت: بناب از جمله شهرهای آذربایجان شرقی است که از نظر بهداشت عقب است و در هیچ شهر استان این وضعیت نابسامان وجود ندارد.

وی افزود: ما وارث تصمیمات غلط گذشتگان هستیم و با این وضعیت مسئولان مربوطه نیز انگیزه لازم را برای حل مشکلات بهداشتی ندارند.

به گفته فرماندار بناب؛ طی 50 سال اخیر فاضلاب رودخانه "قوبی چای" سلامتی مردم بناب را به مخاطره انداخته است.

فرماندار بناب همچنین بیان کرد: اگر مسئولان شبکه بهداشت و درمان تاکنون متخلفان بهداشتی را به مقامات قضایی معرفی می کردند، امروز شاهد این وضعیت اسفبار نبودیم.

وی در ادامه به متولیان بهداشتی و دستگاه های اجرایی و نظارتی شهرستان هشدار داد: در صورتی که مشکل بهداشتی و فاضلاب شهر بناب حل نشود، موضوع را رسانه ای کرده و مقصران اصلی را به مردم معرفی خواهد کرد.

برقی در عین حال اذعان داشت: افراد و مسئولانی که وظیفه قانونی خودشان را درست انجام نداده و امنیت بهداشتی و محیطی مردم را به مخاطره می اندازند، باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

سعید برقی با تاکید بر اینکه، متأسفانه با وجود برنامه ریزی های قبلی مسئولان استان، با روند فعلی تا پایان امسال شاهد اتمام پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب نخواهیم بود، اظهارداشت: اگر این تصفیه خانه هم به بهره برداری نرسد، باید تا آن زمان با لوله گذاری – هرچند بصورت موقت- فاضلاب شهر بناب را به حاشیه امن خارج از شهر هدایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل بهداشتی رودخانه "قوبی چای" بناب و ضرورت اجرای این طرح گفت: با توجه به ضرورت امر، شهرداری بایستی با تعطیل کلیه کارهای عمرانی خود نسبت به اجرای این طرح اقدام کرده و آن را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

فرماندار بناب ضمن اینکه از سایر دستگاهها خواست فاضلاب خود را به این محل منتقل نکنند، مسئولان نظارتی را هم موظف کرد، با افرادی که بصورت غیرقانونی فاضلاب خود را به این محل هدایت می کنند، برخورد کرده و شهرداری نیز برای جمع آوری آبهای سطحی طرحی طراحی کرده و نسبت به قطع انشعابات غیرقانونی اقدام کند.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی بناب در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت معضلات بهداشت و سلامت شهرستان، از دادگستری بناب خواست تا به پرونده های بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی کرده و با افراد خاطی برخورد کنند.

در ادامه این نشست "کارگروه سلامت و امنیت غذایی"، مدیر شبکه بهداشت و درمان بناب از اتمام طرح نیازسنجی سلامت در این شهرستان خبر داد و با تشریح نتایج اجرای این طرح، گفت: با اجرای این طرح مهم، مشکلات و دغدغه های بهداشت و سلامت شهر بناب و روستاهای تابعه شهرستان شناسایی شدند.

رحیم شکرانی دفع غیربهداشتی زباله در اکثر روستاها، دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهرستان، حیوان گزیدگی، بالا بودن اضافـه وزن در دانش آموزان به میزان 12.5 درصد از کل دانش آموزان شهرستان و همچنین میزان بالای خودکشی نسبت به متوسط آمار استان را از عمده مشکلات بخش سلامت شهرستان نام برد.

وی سپس علت کاهش پزشکان در روستاهای بناب را پایین بودن ضریب محرومیت شهرستان نسبت به شهرهای دیگر استان اعلام کرد و گفت: شهرستان بناب به علت فاصله نزدیک روستاهای آن با شهرستان، جزو مناطق کم محروم محسوب شده و به عنوان "شهر برخوردار" شناخته شده است، بنابراین حقوق و بیمه پزشکان کفاف نکرده و آنها از ادامه همکاری منصرف می شوند.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی بناب نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای "طرح پزشک خانواده اظهار داشت: تاکنون برای 54 هزار و 680 نفر روستایی و 400 نفر عشایر ساکن بناب دفترچه خدمات درمانی رایگان صادر شده است و همه این افراد تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند.

علی ماهر اقدم تعداد پزشکان خانواده شاغل در روستاهای بناب را هم 14 نفر اعلام کرد و افزود: در کنار اینها 10 نفر "ماما" نیز به ارائه خدمت در مراکز بهداشتی و درمانگاههای روستایی مشغولند.

وی از کاهش تعداد پزشکان روستایی خبر داد و بیان کرد: تاکنون پنج پزشک به علت قبولی در مقطع تخصصی از ادامه همکاری انصراف داده و بقیه نیز انگیزه چندانی به ادامه کار ندارند و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمی تواند جایگزینی برای آنها پیدا کند.

رئیس بیمه خدمات درمانی بناب یکی از علل نارضایتی شغلی پزشکان روستاها را پرداخت نشدن بموقع حقوق آنها عنوان کرد و اذعان داشت: با وجود اینکه اداره کل بیمه خدمات درمانی استان هر ماه 80 درصد سرانه حق الزحمه پزشکان را به حساب دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت می کند، اما شبکه بهداشت و درمان حقوق پزشکان را بموقع پرداخت نمی کند.

در بخش دیگری از این نشست، شهردار بناب از اجرای تمامی مصوبات مربوط به نشست قبل کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان خبرداد و گفت: در بحث لوله گذاری با توجه به اینکه طرح در خارج از محدوده شهر قرار دارد، بخاطر هزینه بالای این طرح با مخالفت شورای شهر مواجه شده است.

سیداسدالله مجتبی پور افزود: هر زمان پسابهای خانگی که در حال سرازیر شدن به "قوبی چایگ است، قطع شدند، شهرداری آماده است از همان نقطه عملیات لایروبی را شروع کند.

شهردار بناب همچنین از هزینه کردن بیش از 2.5 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانداری و شهرداری در طول شش سال گذشته به ساماندهی "قوبی چای" توسط شهرداری خبرداد و تصریح کرد: شهرداری در اجرای مصوبات قبلی کارگروه و همچنین اقدام نسبت به حل معضل "قوبی چای" هیچگونه کوتاهی نکرده است.