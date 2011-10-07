پرسنل انتظامی استان مرکزی با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرسنل نیروی انتظامی استان مرکزی عصر روز پنج شنبه با حضور بر مزار 6600 شهید استان مرکزی با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در مراسم نمادینی که با حضور مسئولان استان مرکزی در گلزار شهدا اراک برگزار شد گفت: امنیت حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهداست و نیروی انتظامی با در دست داشتن پرچم شهدا ادامه دهنده خون این عزیزان است.

سردار کاظم مجتبایی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ شهدا و ادامه راه شهدا بیان داشت: شهدا برای عزت، پایداری و ناموس این سرزمین جان خود را در کف اخلاص گذاشته و به درجه رفیع شهادت رسیدند و امروز وظیفه ماست با پاسداری از مرزهای جغرافیایی و مرزهای فکر و اندیشه اسلامی اجازه تعدی دشمن را به این سرزیمن ندهیم.