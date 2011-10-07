ضعف در قوانین مهمترین دلیل اختلاس/ به رئیس جمهور تذکر داده بودم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا سلام مصطفی پورمحمدی، ‌شامگاه چهارشنبه در مجمع طلاب و فضلای قمی که در حسینیه آیت الله مرعشی نجفی برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از طلاب حاضر در جلسه در خصوص اینکه دلیل اختلاس اخیر ناشی از ضعف مقررات بوده است یا ضعف نظارت اظهار داشت: بیشترین ضعف ما در بخش مقررات و قوانین است و نظام بانکی ما در برخی از موارد نارسایی هایی دارد که نتیجه آن ایجاد چنین مشکلاتی است.

رئیس سازمان بازرسی کشور ضعف اجرا را دلیل ایجاد چنین اختلاسی دانست و افزود: بنده طی سه سال از آغاز فعالیت خود در سازمان بازرسی با ارسال 13 نامه در خصوص برخی فعالیت های بانکی به شخص رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تذکر دادم که اگر این تذکرات اجرایی می شد امروز شاهد چنین حادثه ای نبودیم.



وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تهدید به افشاگری علیه رئیس سازمان بازرسی کشور در مصاحبه روزهای گذشته که در مطبوعات مطرح شدگفت:متاسفانه عده ای به جای اینکه معذرت خواهی کنند و گذشته را جبران کنند بیشتر مدعی شده اند که این اختلاس تقصیر عملکرد دیگران است ،‌ مثلا می گویند اگر بازرسی وظیفه خود را به درستی انجام می داد این اختلاس صورت نمی گرفت.



رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کشور تا کنون در حوزه اختیارات قانونی خود عمل کرده است هر چند در این راستا با ممانعت ها و سنگ اندازی ها مختلفی روبه رو بوده ایم.



پورمحمدی افزود: کسانی که مسئولند به جای اینکه مشکل به وجود آمده را بررسی و آن را حل کنند می گویند ما این اختلاس را خبر دادیم و خودمان آن را کشف کردیم .



مشارکت جریان انحرافی در اختلاس هنوز مشخص نشده است



وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه آیا مشایی و بقایی در این اختلاس نقش داشته اند افزود:ما به دنبال اثبات ادعاها هستیم اما به همین راحتی نمی توان این اتهامات را به این دو فرد انتصاب کرد، هر چند در این زمینه سنگ اندازی ها ومقاومت هایی وجود دارد که امیدواریم این اتهامات بررسی و نتیجه آن به مردم ارائه شود.



وی در خصوص ارتباط جریان انحرافی با اختلاس اخیر گفت: رابطه جریان انحرافی با این اختلاس هنوز روشن نیست و دادستان کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده است باید پاسخگوی این موضوع باشد.



رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در خصوص اسامی مطرح شده در جریان انحرافی با عوامل پرونده اختلاس ادعاها و اسنادی مطرح است اما در زمینه رابطه مستقیم جریان انحرافی با پرونده اختلاس و مشارکت آنها چیزی به دست نیامده است.



پورمحمدی در خصوص گرایشهای سیاسی عوامل اختلاس سه هزار میلیاردی نیز عنوان کرد: عوامل اختلاس اخیر تنها یک گروه اقتصادی بودند و هویت وگرایش سیاسی معارضی نداشتند اما وقتی فساد می آید همه ابعاد چه اجتماعی، سیاسی و چه فرهنگی را در بر می گیرد.



با رئیس جمهور اختلاف سلیقه در نوع رفتار، مواضع و اقدامات داشتم



وی در خصوص کنار گذاشتنش از دولت نهم نیز عنوان کرد: این کنار گذاشتن بنده محترمانه بود و این حق رئیس جمهور است که افراد کابینه را انتخاب کند، هر چند بنده با رئیس جمهور اختلاف سلیقه در نوع رفتار، مواضع و اقدامات داشتم.