به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم فوتسال گیتی پسند و ملی حفاری اهواز پنجشنبه شب در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد که با حواشی مختلفی همراه بود:

حدود یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر از نزدیک شاهد بازی این دو تیم در سالن پیروزی اصفهان بودند.

اسپانسر پیراهن‌های گیتی پسند تغییر کرده بود.

تماشاگران گیتی پسند از چند ثانیه قبل از شروع بازی با سر دادن شعارهایی خواستار بازی هجومی گیتی پسند شدند.

گیتی پسند شروع بسیار طوفانی داشت و توانست در ثانیه ۱۳ توسط کشاورز به گل اول برسد و در ادامه طی سه دقیقه سه گل دیگر توسط زحمتکش به ثمر رساند تا در چهار دقیقه اول بازی نتیجه چهار بر صفر بر روی اسکوربورد سالن نمایش داده شود.

مسعود دانشور بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند از ابتدا در ترکیب تیم گیتی پسند حضور نداشت و به نظر می‌رسید در ترکیب دوم گیتی پسند حضور دارد. وی اولین حضور خود را در ترکیب گیتی پسند در فصل جدید لیگ برتر تجربه کرد.

علیرضا افضل در نیمه دوم با تاخیر به زمین آمد و روی نیمکت نشست جالب اینکه درست در زمانی که وی روی نیمکت نشست حفاری گل چهارم خود را به ثمر رساند.

تیم گیتی پسند در هر دو نیمه این مسابقه مرتکب پنج خطا شد و فرصت پنالتی از نقطه دوم را نصیب تیم حفاری کرد.