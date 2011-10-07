610 میلیارد ریال به طرحهای گازرسانی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات گازرسانی شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

به گفته وی هم اکنون بیش از 75 طرح گازرسانی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان اردبیل در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان اضافه کرد: با اجرای این پروژه ها تا پایان سال جاری 187روستای استان با 9 هزار و350 خانوار در قالب 46 هزار و750 نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهرمند خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد برخورداری اهالی استان از گاز لوله کشی 11 درصد از میانگین کشوری پایین تر است، یادآور شد: با بهره برداری از طرحهای در حال اجرا وضعیت استان در این زمینه بهبود می یابد.

خدایی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 80 درصدی خط انتقال گاز به بخش مرادلو به طول 30 کیلومتر افزود: با بهره برداری از این طرح در دهه فجر امسال علاوه برشهر مرادلو چهل روستای این مسیر دارای گاز خانگی خواهند شد.

دراین جلسه فتح الله محمداوغلی فرماندار مشگین شهر هم با یادآوری سرسیر بودن این شهرستان خواستار توجه بیشتر مسئولان شرکت گاز به این منطقه شد.

