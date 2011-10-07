بازگشتم به نفع فوتبال ایران است/اگر پیشگو بودم، پارسال سکه می خریدم!

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پنجشنبه شب در حاشیه مراسم معارفه سرمربی و مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین بوشهر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید جایگاه شاهین با حضور شما در لیگ برتر چگونه می شود؟ گفت: با وجودی که پیشگو نیستم، اما قول می دهم با همکاری لیدرها، مسئولان باشگاه و ورزش شهر و رسانه ها، شاهین فوتبالی زیبا ارائه کرده و به جایگاه مناسبی در لیگ دست پیدا کند .

وی در پاسخ به اصرار این خبرنگار برای گرفتن پرسش خود گفت: از صدقه سری آقا امام زمان تاکنون 24 جام کسب کرده ام که وزن آن ها از من و شما که هر دو سنگین وزن هستیم بیشتر است !

سرمربی شاهین بوشهر در پاسخ به سئوال خبرنگاری، بر روی اظهارنظر قبلی اش درباره اینکه گفته بود "بازگشت فیروز کریمی به لیگ برتر به نفع فوتبال کشور است"، گفت: هنوز روی حرفم هستیم، چرا که تا قبل از بوشهر در 11 استان دیگر کار کرده ام و کارنامه ام در تولید بازیکن و مربی شفاف است .

وی با بیان اینکه طی یک فصل هفت بازیکن جوان مثل حسین ماهینی، میلاد میداودی، علی حمودی، مصطفی یوسفی و ... را به استقلال اهواز آوردم که اکنون در بالاترین سطح بازی می کنند، گفت: بوشهر نیز همین پتانسیل را دارد که در مدت دو سال حضورم در شاهین باید این چهره ها شناسایی شوند .

وی گفت: قبلا حسین ماهینی و رضا جلالی ثابت از فوتبال همین شهر زیر دست بنده در اهواز کار کرده و که چهره های موثری در فوتبال هستند، برای همین معتقدیم چند برابر این دو بازیکن در بوشهر استعداد داریم که باید شناسایی و روی آنها کار شود .

کریمی ادامه داد: در نظر دارم با استعدادیابی و کارکردن با بازیکنان جوان، شاهین را به مرحله ای برسانم که نیازی به پرداخت هزینه های آنچنانی برای جذب بازیکنان غیربومی نداشته باشد و اسکلت تیم بوشهری باشد .

وی عنوان کرد: برای همین گفته بودم اگر فیروز کریمی به لیگ برتر بازگردد، به نقع فوتبال کشور است و مثل گذشته بازیکن و مربی به این فوتبال تقدیم می کند .

سرمربی جدید شاهین بوشهر در خصوص دلیل حضورش در بوشهر و سرمربی گری تیم شاهین، گفت: برای بازگشت به لیگ برتر شش ماه بررسی کردم و نهایتا با وجود پیشنهاداتی که داشتم، شاهین را بهترین گزینه دیدم .

وی افزود: بخاطر توانمندی کنونی شاهین، این تیم استحقاق حضور در رده های بالای جدول را دارد، برای همین به بوشهر آمدم .

خبرنگاری از فیروز کریمی پرسید با توجه به منشوری شدن وی و محرومیت دو ساله اش از مربیگری در لیگ برتر، آیا از این پس صحبت های حاشیه ای انجام نمی دهد؟

کریمی هم در واکنش به این پرسش اظهار داشت: گفتمان من همین است که بوده و قرار نیست تغییری کند؛ حرف های من تصنعی نیست، بلکه از دلم بر می آید .