بازگشتم به نفع فوتبال ایران است/اگر پیشگو بودم، پارسال سکه می خریدم!

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پنجشنبه شب در حاشیه مراسم معارفه سرمربی و مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین بوشهر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید جایگاه شاهین با حضور شما در لیگ برتر چگونه می شود؟ گفت: با وجودی که پیشگو نیستم، اما قول می دهم با همکاری لیدرها، مسئولان باشگاه و ورزش شهر و رسانه ها، شاهین فوتبالی زیبا ارائه کرده و به جایگاه مناسبی در لیگ دست پیدا کند.
وی در پاسخ به اصرار این خبرنگار برای گرفتن پرسش خود گفت: از صدقه سری آقا امام زمان تاکنون 24 جام کسب کرده ام که وزن آن ها از من و شما که هر دو سنگین وزن هستیم بیشتر است!
سرمربی شاهین بوشهر در پاسخ به سئوال خبرنگاری، بر روی اظهارنظر قبلی اش درباره اینکه گفته بود "بازگشت فیروز کریمی به لیگ برتر به نفع فوتبال کشور است"، گفت: هنوز روی حرفم هستیم، چرا که تا قبل از بوشهر در 11 استان دیگر کار کرده ام و کارنامه ام در تولید بازیکن و مربی شفاف است.
وی با بیان اینکه طی یک فصل هفت بازیکن جوان مثل حسین ماهینی، میلاد میداودی، علی حمودی، مصطفی یوسفی و ... را به استقلال اهواز آوردم که اکنون در بالاترین سطح بازی می کنند، گفت: بوشهر نیز همین پتانسیل را دارد که در مدت دو سال حضورم در شاهین باید این چهره ها شناسایی شوند.
وی گفت: قبلا حسین ماهینی و رضا جلالی ثابت از فوتبال همین شهر زیر دست بنده در اهواز کار کرده و که چهره های موثری در فوتبال هستند، برای همین معتقدیم چند برابر این دو بازیکن در بوشهر استعداد داریم که باید شناسایی و روی آنها کار شود.
کریمی ادامه داد: در نظر دارم با استعدادیابی و کارکردن با بازیکنان جوان، شاهین را به مرحله ای برسانم که نیازی به پرداخت هزینه های آنچنانی برای جذب بازیکنان غیربومی نداشته باشد و اسکلت تیم بوشهری باشد.
وی عنوان کرد: برای همین گفته بودم اگر فیروز کریمی به لیگ برتر بازگردد، به نقع فوتبال کشور است و مثل گذشته بازیکن و مربی به این فوتبال تقدیم می کند.
سرمربی جدید شاهین بوشهر در خصوص دلیل حضورش در بوشهر و سرمربی گری تیم شاهین، گفت: برای بازگشت به لیگ برتر شش ماه بررسی کردم و نهایتا با وجود پیشنهاداتی که داشتم، شاهین را بهترین گزینه دیدم.
وی افزود: بخاطر توانمندی کنونی شاهین، این تیم استحقاق حضور در رده های بالای جدول را دارد، برای همین به بوشهر آمدم.
خبرنگاری از فیروز کریمی پرسید با توجه به منشوری شدن وی و محرومیت دو ساله اش از مربیگری در لیگ برتر، آیا از این پس صحبت های حاشیه ای انجام نمی دهد؟
کریمی هم در واکنش به این پرسش اظهار داشت: گفتمان من همین است که بوده و قرار نیست تغییری کند؛ حرف های من تصنعی نیست، بلکه از دلم بر می آید.
کریمی با بیان اینکه باید از حمید درخشان بخاطر زحماتش در شاهین تشکر کنم، گفت: دو بازی این تیم را به صورت مستقیم دیدم و شاهد تلاش های فنی تیم، غیرت بازیکنان و تعصب تماشاگران بودم.
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