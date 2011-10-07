گزینه های بومی مدیرعاملی شاهین را نپذیرفتند/ بازیکن نورچشمی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی افراشته پنجشنبه شب در مراسم معارفه مدیر عامل و سرمربی جدید شاهین بوشهر با اشاره به رزومه کاری علی دادگر مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر اظهارداشت: دادگر اگرچه بومی نیست ولی عشق و علاقه وی به خدمت به استان بوشهر ستودنی است و باید او را بوشهری دانست.
وی تاکید کرد: از رسانه ها و هواداران شاهین انتظار می رود دادگر را حمایت کرده، نقاط قوتش را تقویت و ضعف هایش را نیز دوستانه به وی بگویند تا از حاشیه سازی جلوگیری شود.
رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر در خصوص دلایل جدایی درخشان از شاهین گفت: حمید درخشان با توجه به مشکلاتی که داشت، به صورت توافقی از این تیم جدا شد، هر چند اختلاف سلیقه هایی خصوصاً بر سر مصاحبه آخر وی به وجود آمد.
افراشته افزود: در خصوص مصاحبه درخشان پس از بازی با داماش شدیداً به وی اعتراض کردم که ممکن است برخی ورزشکاران و کادر فنی نیز در جریان باشند، ولی نمی خواهم به گذشته بازگردم، بلکه باید راه طولانی پیش رو را نگاه کنیم.
وی اضافه کرد: از مدیران رسانه ها و صاحبان قلم خواهش می کنم به جای پرداختن موارد حاشیه ساز در تیم شاهین، به تقویت ورزشکاران، مدیر و کادر فنی کمک کنند تا نماینده استان در لیگ برتر فوتبال بدرخشد.
رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر با تاکید بر اینکه در شاهین بوشهر بازیکن نورچشمی نداریم و بومی و غیربومی برایمان تفاوتی نمی کند، گفت: اگر بازیکنی در تمرینات تیم منظم و فعال باشد و در جریان بازی ها نیز بیشترین تأثیرگذاری را داشت، محبوب هواداران می شود که این بهترین پاداش معنوی برای یک بازیکن است.
افراشته با بیان اینکه کار من تزریق پول به تیم است، گفت: از این پس بنده نیز در خصوص شاهین بوشهر مصاحبه ای انجام نمی دهم و هرکسی زنگ زد، در این خصوص جواب نمی دهم، چرا که کارها را به دادگر سپرده ام.
وی افزود: از این پس تلاش می کنم مسائل پشتیبانی تیم را پیگیری کنم تا بازیکنان دغدغه مالی نداشته باشند.
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