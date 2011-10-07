گزینه های بومی مدیرعاملی شاهین را نپذیرفتند/ بازیکن نورچشمی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی افراشته پنجشنبه شب در مراسم معارفه مدیر عامل و سرمربی جدید شاهین بوشهر با اشاره به رزومه کاری علی دادگر مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر اظهارداشت: دادگر اگرچه بومی نیست ولی عشق و علاقه وی به خدمت به استان بوشهر ستودنی است و باید او را بوشهری دانست .

وی تاکید کرد: از رسانه ها و هواداران شاهین انتظار می رود دادگر را حمایت کرده، نقاط قوتش را تقویت و ضعف هایش را نیز دوستانه به وی بگویند تا از حاشیه سازی جلوگیری شود .

رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر در خصوص دلایل جدایی درخشان از شاهین گفت: حمید درخشان با توجه به مشکلاتی که داشت، به صورت توافقی از این تیم جدا شد، هر چند اختلاف سلیقه هایی خصوصاً بر سر مصاحبه آخر وی به وجود آمد .

افراشته افزود: در خصوص مصاحبه درخشان پس از بازی با داماش شدیداً به وی اعتراض کردم که ممکن است برخی ورزشکاران و کادر فنی نیز در جریان باشند، ولی نمی خواهم به گذشته بازگردم، بلکه باید راه طولانی پیش رو را نگاه کنیم .

وی اضافه کرد: از مدیران رسانه ها و صاحبان قلم خواهش می کنم به جای پرداختن موارد حاشیه ساز در تیم شاهین، به تقویت ورزشکاران، مدیر و کادر فنی کمک کنند تا نماینده استان در لیگ برتر فوتبال بدرخشد .

رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر با تاکید بر اینکه در شاهین بوشهر بازیکن نورچشمی نداریم و بومی و غیربومی برایمان تفاوتی نمی کند، گفت: اگر بازیکنی در تمرینات تیم منظم و فعال باشد و در جریان بازی ها نیز بیشترین تأثیرگذاری را داشت، محبوب هواداران می شود که این بهترین پاداش معنوی برای یک بازیکن است .

افراشته با بیان اینکه کار من تزریق پول به تیم است، گفت: از این پس بنده نیز در خصوص شاهین بوشهر مصاحبه ای انجام نمی دهم و هرکسی زنگ زد، در این خصوص جواب نمی دهم، چرا که کارها را به دادگر سپرده ام .