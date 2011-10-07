آخرین پیام صوتی از قذافی/ مردم لیبی به خیابانها بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "معمر قذافی" در پیام صوتی که از شبکه الرای پخش شد از همه مردم لیبی خواست که در اعتراض به سیطره شورای انتقالی بر لیبی دست به تظاهرات بزنند.

وی گفت: از کسی نترسید شما مردم صاحب حق هستید و کسی نمی تواند این حق را از شما بگیرد و به سوی شما شلیک کند از شورای انتقالی انتقام بگیرد و به خیابانها بیایید و پرچمهای سبز را به اهتزاز درآورید.

دیکتاتور فراری لیبی افزود: خود را [شورای انتقالی] نماینده مشروع مردم لیبی می داند، این مشروعیت را از کجا بدست آورده؟ آیا مردم لیبی آنها را مامور کرده است؟

وی خطاب به رهبران جهان سومی که شورای انتقالی را به رسمیت شناخته اند گفت: از هم اکنون خود را آماده ایجاد شوراهای انتقالی که با زور کشتی های جنگی روی کار می آیند نمایید، زیرا زمانی که قدرت نظامی تاسیس کننده و مشروعیت دهنده قدرت هستند هر لحظه ممکن است که شورای جدیدی جای شما را بگیرد.

شایان ذکر است که معمر قذافی در شهر سرت و بنی ولید مقاومت می کند و انقلابیون بر بیشتر خاک لیبی مسلط هستند.