بهسازی ایستگاههای اتوبوسهای تندرو در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به بهسازی ایستگاه آیت واقع در سامانه تندرو 3 گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و همزمان با شروع سال تحصیلی و افزایش مسافرتهای درون شهری، بهسازی ایستگاههای اتوبوسهای تندرو شرق تهران در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تامین امنیت عبور دانش آموزان در زمان عبور از عرض معابر افزود: اجرای ایمن سازی معابر، بازسازی تمامی ایستگاههای اتوبوس، بهسازی پایانه های حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت علائم افقی و عمودی و... از دیگر برنامه های اجرایی شهرداری منطقه 8 در راستای اجرای طرح استقبال از مهرصورت گرفت.

شادالوئی با اشاره نور پردازی پلهای عابر پیاده در منطقه 8 افزود: به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا، پلهای عابر پیاده در شرق تهران نور پردازی شدند.

شهردار منطقه 8 گفت: تا پایان سال جاری تمامی پلهای عابر پیاده با استفاده از لامپهای کم مصرف نور پردازی می شوند.