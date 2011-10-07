ایجاد بستر فرهنگی لازمه جامعه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کریمه اهل بیت(س) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرهنگ و هنر بهترین و قویترین ابزار برای انتقال مبانی و آموزههای دینی غنی به جوانان و نوجوانان کشور است.
وی با بیان اینکه رویکرد فرهنگی و هنری در به تصویرکشیدن آموزههای دینی با فطرت انسان سازگار است، اضافه کرد: نمایشگاه از جمله مکانهایی است که میتواند آموزهها را به صورت ماندگار و تاثیرگذار به آحاد جامعه منتقل کند.
سردار توکلی تلاش در عرصه فرهنگ و نشر معارف و آموزههای اهل بیت(ع) و احکام دین را ستودنی دانست و گفت: امروز در عرصه بین المللی شاهد هجمه عظیم رسانههای شیطانی و یا بیتفاوت در عرصه دینی هستیم که این امر وظیفه مسئولان مربوطه را در گسترش و احیای آموزههای دینی دوچندان میکند.
وی افزود: امروز جامعه ما که در مسیر انبیای الهی حرکت کرده، روی پای خود ایستاده و به رشد و بالندگی خوبی رسیده است و باید روز به روز در این مسیر ارتقا یابد.
فرمانده انتظامی استان قم با ارزیابی مثبت از برپایی نمایشگاه کریمه اهل بیت(س)، گفت: این نمایشگاه در به تصویرکشیدن جایگاه و کرامات حضرت معصومه(س) بسیار موفق عمل کرده است و خوشبختانه خدمات خوب و مناسبی به بازدیدکنندگان ارائه میدهد.
وی استفاده از ابزارهای سمعی و بصری، ایجاد امکانات و ابزارهای لازم برای آشنایی کودکان با شخصیتهای مذهبی، ایجاد غرفه مشاورههای فرهنگی و دینی، پاسخ به سئوالات شرعی و همچنین غرفه ستارگان حرم را از جمله غرفههایی برشمرد که تاثیر بسزایی در آگاهی جامعه نسبت به مسائل دینی دارد.
سردار توکلی تاکید کرد: برپایی چنین نمایشگاههایی به عنوان کار مفید فرهنگی باید همه ساله دنبال شود و استفاده از ابزارهای جدید فرهنگی و مرتبط با علوم روز در برنامه کاری نمایشگاهها گنجانده شود.
نمایشگاه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(س) از هفتم تا هفدهم مهرماه صبحها از 9 تا 12 و عصرها از 16 تا 21 در صحن جوادالائمه(ع) میزبان علاقمندان است.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم گفت: برای داشتن جامعه سالم، ایجاد بستر فرهنگی و هنری متناسب با آموزههای دینی ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کریمه اهل بیت(س) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرهنگ و هنر بهترین و قویترین ابزار برای انتقال مبانی و آموزههای دینی غنی به جوانان و نوجوانان کشور است.
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