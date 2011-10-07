تهدید روسیه به قطع همکاری با آمریکا در زمینه سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد که رویکرد آمریکا در قبال استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا غیر قابل قبول است و احتمالا مسکو همکاریهای خود با آمریکا را در این زمینه قطع می کند.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه با انتقاد از توافق اخیر آمریکا و اسپانیا برای استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا اعلام کرد که این موضوع برای مسکو غیر قابل قبول است و در این توافق به مواضع دیگر کشورها توجهی نشده است.

روسیه تاکید کرد که استقرار کشتی های ضد موشکی آمریکا در اسپانیا باعث تقویت توان ضد موشکی ایالات متحده در اروپا می شود و آمریکا هیچ قدمی را برای تضمین امنیت روسیه در قبال سپر دفاع موشکی غرب برنداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که "دریک برنگلمن" معاون دبیرکل ناتو در گفتگو با رادیو پژواک روسیه اظهار داشته است: احتمالا پیمان آتلانتیک شمالی می تواند اسناد حقوقی با روسیه امضا کند تا به این وسیله به این کشور تضمین دهد که سپر ضد موشکی در اروپا علیه روسیه نیست.

یادآور می شود روسیه مخالف همکاری موشکی آمریکا با اروپاست و آن را تهدیدی برای خود می داند و این در حالی است که پیشتر ایالات متحده اعلام کرده بود هدف از این سپر موشکی حفاظت از اروپا در برای موشکهای کشورهای دیگر از جمله ایران است که این استدلال تاکنون مورد قبول روسیه نبوده است.