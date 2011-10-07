دلایل روسیه برای وتوی قطعنامه ضد سوری/ اهمیت منطقه ای دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارکوس کیم" رئیس گروه تحقیق سیاست امنیتی در موسسه "علم و سیاست" برلین در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره دلایل موضع روسیه در قبال مسئله سوریه در شورای امنیت و وتوی قطعنامه علیه دمشق اظهار داشت: روسیه نمی خواهد یک بار دیگر مانند جریان لیبی با اقدامی موافقت کند که به بهانه حمایت ازغیر نظامیان تغییر رژیم را مد نظر قرار می دهد.

وی در ادامه دلیل دیگر موضع چین و روسیه در قبال مسئله سوریه را طبیعت اقتصادی آنها عنوان کرده و گفت: هم روسیه و هم چین دیدند که از طریق مداخله نظامی ناتو درلیبی خسارتهای زیادی از نظر اقتصادی به آنها وارد شد و آنها نگرانند که مشابه این خسارتها در مسئله سوریه نیز برای آنها اتفاق بیافتد.

این کارشناس آلمانی دلیل دیگر موضع روسیه در قبال سوریه در شورای امنیت را سیاسی بیان کرده و خاطر نشان کرد: سوریه هیچ علاقه ای به از دست دادن اهمیت خود در منطقه ندارد. سوریه از نظر سنتی از سالهای پنجاه یک متحد مسکو در منطقه می باشد. می توان گفت سوریه از نمایندگان شوروی در منطقه و اسرائیل و مصر از نمایندگان آمریکا بودند. به این ترتیب روسیه نمی خواهد با تغییر رژیم در سوریه این متحد خود را از دست بدهد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان کرد: کشورهای دیگری از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز در شکل های مختلف این دیدگاه روسیه را دنبال می کنند که مسائل سیاست داخلی به شورای امنیت ربطی ندارد. دخالت های غرب در دیگر کشورها و مداخله نظامی آنها از نظر این دولتها مفهوم امپریالیستی دارد.

"مارکوس کیم" در ادامه همچنین تصریح کرد: مداخله نظامی غرب در لیبی از نظر قوانین حقوق بشری هچ موفقیتی نبود. اگر هدف واقعی این عملیات حمایت از غیر نظامیان بود باید ناتو پایان آوریل به این پروژه خاتمه می داد. اما از آن زمان این عملیات با هدف تغییر رژیم در لیبی ادامه پیدا کرد.