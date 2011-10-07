مسئولان در مقابل یک لحظه غفلت باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر،سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در تجمع 31 هزار نفری بسیجیان نواحی و رده های سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ که با حضور فرماندهان و مسئولان عالیرتبه لشکری برگزار شد با بیان اینکه شهیدان نهال انقلاب را آبیاری کردند اظهار داشت: امروز شاهد به ثمر رسیدن این نهال هستیم امیدواریم خدمتگزار باشیم و زیر پرچم به اهتزاز در آمده انقلاب اسلامی نقش موثری در توسعه دین داشته باشیم.

وی با اشاره به اتفاقات سالهای اخیر تصریح کرد: نتایج و دستاوردها به لطف الهی موجب توسعه انقلاب اسلامی و ایجاد امید در دل مستضعفین شده و ادامه راه امام (ره) شکوفایی انقلاب را رقم زده است.

سردار جعفری با بیان اینکه دشمنان لحظه ای برای ضربه زدن به انقلاب دریغ نمی کنند گفت: بسیج باید با تمام توان به فکر مقابله با دشمنان باشد.

فرمانده سپاه افزود: دشمنان فکر کردند به قول خودشان می توانند انقلاب مخملی برپا کرده و به ایران ضربه بزنند اما انقلاب اسلامی در مسیر تعالی برای دستیابی به اهدافش در راستای ارزش های انقلاب حرکت می کند.

وی با اشاره به نتایج و دستاوردهای انقلاب در داخل و خارجی از کشور اظهار داشت: اتفاقاتی که امروز در کشورهای اروپایی می افتد بدون تردید دستاورد انقلاب اسلامی است.

جعفری با تاکید بر لزوم بصیرت در میان بسیجیان اظهار داشت: امروز در زمانی زندگی می کنیم که به چشم خود نتایج استقامت در راه خدا را می بینیم البته این دستاوردها با جانفشانی جانبازان و ایثارگران به ثمر رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئول در مقابل یک لحظه غفلت باید پاسخگو باشند خطاب به بسیجیان حاضر در این تجمع گفت: خوشا به حالتان که در این صحنه هستید. تلاش می کنیم تا بتوانیم برای بستر سازی بهتر فعالیت های شما قدم برداریم.

فرمانده سپاه با تاکید بر اینکه خوشا به حال آنانکه یک لحظه برای دفاع از ارزشهای انقلاب آرامش ندارند، افزود: نباید لحظه ای از تلاش و مجاهدت در راه خدا و ارزش های انقلاب غفلت کنیم.

سردار جعفری تاکید کرد: اقدام ما برای مقابله با توطئه های دشمنان به صورت مستقیم اثر گذار نیست.

فرمانده سپاه با تاکید بر لزوم جذب حداکثری گفت: نحوه برخورد یک گردان بسیجی باید به گونه ای باشد که باعث جذب مردم شود و این انتظاری است که امروز از بسیجیان می رود و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.

وی با تاکید بر لزوم شناخت ماهیت تهدیدات گفت: باید خودمان را برای مقابله با تهدیدات آماده کنیم این هنر شما و هنر مردان خداست. انشاءالله از کسانی باشیم که با بصیرت مجاهدت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور سردار همدانی، سردار جعفری، براتلو معاون استانداری تهران و سردار کوثری برگزار شد.