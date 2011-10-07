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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

با بازی بازغی/

نماهنگ "چشمه نیایش" تهیه شد

نماهنگ "چشمه نیایش" تهیه شد

نماهنگ "چشمه نیایش" با بازی پژمان بازغی بر اساس موسیقی به همین نام در شبکه استانی کرمان تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این موسیقی در شورای شعر و موسیقی سازمان موفق به کسب رتبه عالی شده است و مضمون آن درخصوص فطرت و بازگشت انسان‌ها به خالق هستی است که با نیایش پروردگار جلا پیدا می‌کند.

 

عوامل این نماهنگ عبارتند از تهیه‌کننده وکارگردان: علیرضا کلانتری، تصویربردار و نورپرداز: امیرمهرورزان، تدوین: سید هادی مهدوی، مدیرتولید: میتراقلندری، بازیگران: پژمان بازغی، محمدفوقانی و شاهد صوفیانی، شاعر: مصطفی خراسانی ، آهنگساز: کامران گلستانیان، تنظیم وخواننده: امیرحسین بخشی، مجری طرح:مؤسسه سینمایی گلستان، دستیار کارگردان: محمدی و گریم: ایمان مؤمن‌زاده.

کد مطلب 1426382

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