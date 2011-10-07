نماهنگ "چشمه نیایش" تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موسیقی در شورای شعر و موسیقی سازمان موفق به کسب رتبه عالی شده است و مضمون آن درخصوص فطرت و بازگشت انسان‌ها به خالق هستی است که با نیایش پروردگار جلا پیدا می‌کند.

عوامل این نماهنگ عبارتند از تهیه‌کننده وکارگردان: علیرضا کلانتری، تصویربردار و نورپرداز: امیرمهرورزان، تدوین: سید هادی مهدوی، مدیرتولید: میتراقلندری، بازیگران: پژمان بازغی، محمدفوقانی و شاهد صوفیانی، شاعر: مصطفی خراسانی ، آهنگساز: کامران گلستانیان، تنظیم وخواننده: امیرحسین بخشی، مجری طرح:مؤسسه سینمایی گلستان، دستیار کارگردان: محمدی و گریم: ایمان مؤمن‌زاده.