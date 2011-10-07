جزئیات دستورات جدید گازی رئیس جمهور/ تضمین درآمد نفتی تا 120 سال

موسی سوری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت جذب منابع مالی و اعتباری فازهای جدید و در دست اجرا پارس جنوبی، گفت: تا پایان شهریورماه امسال در مجموع بیش از هفت میلیارد و 600 میلیون دلار در این میدان مشترک گازی با قطر منابع مالی و اعتباری جذب شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه از این میزان اعتبار یک میلیارد دلار منابع مالی از محل منابع داخلی وزارت نفت اختصاص یافته است، تصریح کرد: همچنین حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار اعتبار از محل قراردادهای بیع متقابل به فازهای پارس جنوبی تزریق منابع انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اختصاص حدود سه میلیارد و 700 میلیون یورو از محل انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به پیمانکاران، اظهار داشت: در مجموع تا اسفند ماه امسال حدود 16 میلیارد و 500 میلیون دلار در فازهای مختلف پارس جنوبی سرمایه گذاری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 4.3 میلیارد دلار منابع مالی به طرحهای پارس جنوبی، تبیین کرد: قرار است این منابع در خارج کشور به وزارت نفت برای تحویل به پیمانکاران پارس جنوبی تحویل شود.

سوری با تاکید بر اینکه برای اختصاص این منابع مالی رئیس جمهوری مجوزی برای بانک مرکزی ایران صادر کرده است، اعلام کرد: از سوی دیگر اخیرا از محل فاند انرژی حدود 410 میلیون دلار منابع مالی به طرح توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبی اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی فازهای پارس جنوبی توضیح داد: امسال معادل پنج میلیارد دلار اوراق مشارکت ریالی برای تامین منابع نالی و اعتباری فازهای پارس جنوبی اختصاص یافته است.

به گفته این مقام مسئول این اوراق مشارکت به ترتیب از مهر ماه منتشر و در ماه‌های آبان و آذر انتشار آنها ادامه می یابد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 48 هزار میلیارد تومان (معادل 48 میلیارد دلار) پروژه برای توسعه میدان پارس جنوبی تعریف و اجرایی شده است، گفت: امسال 16 میلیارد دلار به این میزان سرمایه گذاری افزوده خواهد شد و پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه سرمایه گذاری در پارس جنوبی به 60 میلیارد دلار افزایش یابد.

درآمد نفتی ایران تا 120 سال آینده تضمین شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده با در نظر گرفتن نرخ جایگزینی هر بشکه نفت خام معادل 50 دلار میدان پارس جنوبی دارای چهار هزار و 400 میلیارد دلار ارزش اقتصادی است، تصریح کرد: اگر هر بشکه نفت خام معادل 100 دلار در نظر گرفته شود ارزش خام فروشی این ثروت عظیم ملّی حدود 8 هزار و 800 میلیارد دلار برآورد می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در یکصد سال گذشته درآمد ایران از محل صادرات و فروش نفت خام 880 میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: چنانچه با نرخ جایگزینی هر بشکه نفت خام 50 دلار، ارزش آن را به روز معادل سازی کنیم حدود 3 هزار و 600 میلیارد دلار می شود.

وی با یادآوری اینکه ارزش گاز موجود در میدان پارس جنوبی حداقل معادل 120 سال صادرات و فروش نفت ایران با نفت بشکه ای 50 دلار است، بیان کرد: با یک محاسبه (نفت بشکه ای 100 دلار) معادل 240 سال صادرات و فروش نفت ایران است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تاکید کرد: چنانچه این ثروت عظیم ملّی در داخل کشور و در زنجیره نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل به فرآورده های نهایی شود وارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شود مقدار این ثروت به 10 برابر افزایش می یابد.