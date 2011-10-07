هر شاعر ایرانی همچون یک رسانه عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالملکیان، مدیرعامل دفتر شعر جوان با بیان این مطلب افزود: با توجه به تبلیغات گسترده کشورهای غربی برای مخدوش کردن نام ایران و تغییر افکار عمومی جهان نسبت به مردم کشورمان هر شاعر و نویسنده‌ای با توجه به داشتن موقعیت اجتماعی مناسب در کشور می‌تواند مانند یک رسانه عمل کند و به تبلیغ واقعیت‌های ایران و هنر ارزشمند، شعر و ادبیات فارسی گذشته و معاصر بپردازد.

وی هدف از برگزاری همایش شاعران ایران و جهان را شناساندن فرهنگ غنی و اصیل ایرانی یعنی زبان ادبیات فارسی به جهانیان عنوان کرد و گفت: متاسفانه تا قبل از برگزاری این همایش، شاعران ایرانی در همایش‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی ادبی که در سراسر جهان برگزار می‌شد، حضور کمرنگی نداشتند. برای شناساندن شعر و ادبیات غنی ایران به مردم جهان نیازمند برقراری ارتباط و تعامل با شاعران کشور‌های مختلف دیده می‌شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته که اولین شاعران ایران و جهان با حضور 50 شاعر خارجی اهل قلم برگزار شد و شاعرانی از کشورهای دور و نزدیک همچون آفریقا، اروپا و آمریکا حضور داشتند، زمینه تعامل خوبی ایجاد شد و آنها با داشتن دیدگاه مثبت خواستار استمرار برگزاری همایش شدند.

عبدالملکیان، معرفی شعر کلاسیک و معاصر ایرانی در جهان را یکی از دستاوردهای همایش شاعران ایران و جهان برشمرد و افزود: در حال حاضر، مردم جهان به خصوص شاعران خارجی شناخت نسبی از مشاهیر شعر گذشته ایران دارند و با ادبیات معاصر ما آشنا نیستند. بنابراین برگزاری این همایش به مطرح شدن شاعران وشعر ایرانی در جهان کمک می‌کند.

عضو شورای عالی خانه هنرمندان به ادبیات معاصر ایران به ویژه ادبیات مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: ادبیات معاصر ایران به ویژه ادبیات مقاومت می‌تواند الگوی شایسته‌ای برای جهانیان باشد و مخاطبان بیشماری در جهان دارد؛ زیرا بعد از انقلاب اسلامی این نوع از ادبیات نا شناخته مانده و آثار آن کمتر به خارج مرزها ترجمه شده است.