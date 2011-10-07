"زریوار" مریوان در شرایط بحرانی/ ذخیره آب دریاچه نصف شد

علی اکبر عامری فر در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه زریوار مریوان افزود: وضعیت بحرانی و نامناسب دریاچه ارومیه تلنگری بود تا مسئولین استان با تشکیل یک کارگروه ویژه برنامه های ساماندهی و احیای دریاچه زریوار را به اجرا درآورند .

وی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت موضوع در این کارگروه مقرر شد که محدوده دریاچه برای جلوگیری از ساخت و ساز و زیر کشت بردن زمین های اطراف آن تعیین و علامتگذاری شود تا از روند کاهش جدی میزان ذخیره آب در این دریاچه جلوگیری به عمل آید.

عضو کارگروه مدیریت زیست محیطی منابع آب استان کردستان ادامه داد: ساماندهی و خارج کردن فاضلاب و پساب های روستاهای اطراف دریاچه و هدایت و کنترل آن به مسیر شبکه فاضلاب، جمع آوری فضولات دامی از مسیر آب راه های ورودی دریاچه و ساماندهی اسکله های موجود بر روی دریاچه از عوامل آلودگی آب این دریاچه است که با نظارت این کارگروه به زودی اقدامات مختلفی برای ساماندهی این مشکلات آغاز می شود.

عامری فر یادآور شد: با توجه به حجم پایین ذخیره آبی دریاچه خط قرمزی برای افزایش ذخایر آبی و عدم برداشت و بهره برداری آب موجود توسط کشاورزان وجود دارد و هیچگونه برداشتی در هیچ شرایطی نباید از آب دریاچه صوت گیرد که البته متاسفانه هم اکنون برداشت های غیرمجاز از آب دریاچه صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: در سال 82 میزان آب دریاچه 82 میلیون متر مکعب، سال 85 این میزان به 48 میلیون متر مکعب و در سال 89 باتوجه به عدم بارندگی مناسب و تغییرات شرایط اقلیمی منطقه در دریاچه به 28 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است که این روند نشان از زنگ خطر جدی برای دریاچه زریوار مریوان است.

عضو کارگروه مدیریت زیست محیطی منابع آب کردستان در پایان افزود: این کارگروه با کمک انجمن های غیردولتی جهت آموزش جوامع محلی و روستاهای اطراف در بهار سال 91 سمیناری را برگزار می کند تا با تشریح وضعیت بحرانی دریاچه زریوار برای روستائیان حمایت های آنان را جلب کند.

چندی قبل نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدا نسبت به وضعیت این دریاچه از مسئولان درخواست کرده بود ضمن به کارگیری شیوه های مناسب از نابودی دریاچه زریوار جلوگیری کنند.