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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

حجت‌الاسلام محمدی:

وقفنامه آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی بر پایه اعتلای اسلام تنظیم شده است

وقفنامه آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی بر پایه اعتلای اسلام تنظیم شده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: وقف‌نامه مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی بر اعتلای اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی صبح جمعه در همایش مرجع بیداری اسلامی با اشاره به وجود موقوفه‌های بسیاری در سطح اصفهان اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موقوفه‌داران موجود در اصفهان و در سطح کشور محسوب می‌شوند و عدم آشنایی مردم با واقفان از مشکلات موجود در جامعه است.

وی به ضرورت ارائه اطلاعات مناسب در ارتباط با واقفان موجود در سطح کشور اشاره کرد و افزود: مردم و مسئولان باید با ابعاد شخصیتی و اقدامات برجسته و ارزشمند واقفانی همچون مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی آشنا شوند و با تحقق این موضوع اعتلای اسلام در وقف‌نامه‌های این اشخاص شناخته می‌شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه نهاد وقف باید در میان اقشارمختلف جامعه فرهنگ‌سازی شود، تصریح کرد: با برگزاری این برنامه‌ها و ارائه اطلاعاتی پیرامون شخصیت و اقدامات موقوفه‌داران، وقف و موضوعات مربوط به آن در سطح جامعه زنده می‌شود.

وی به موج بیداری اسلامی این عالم بزرگ جامعه اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با مجاهدت‌ها، مبارزات، دلاوری‌ها و فداکاری‌های خود شرایط و بستر‌های بیداری اسلامی را در میان اقشار مختلف جامعه فراهم کرده‌اند و جان و مال خود را در این مسیر و در راه حفظ و دفاع از ارزش‌های اسلامی قرار داده‌اند.

محمدی با اشاره به اینکه وقف‌نامه مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی باید برای تمام مردم تشریح شود، تاکید کرد: وقف‌نامه ایشان بر اعتلای اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) حاکم است و مردم و مسئولان باید با اعتلای اسلام در وقف‌نامه و موقوفه این عالم ربانی و برجسته آشنا شوند.

وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی اشاره کرد و بیان داشت: حضور در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان محسوب می‌شود و ایشان به عنوان مرجع بیداری اسلامی در جامعه شناخته می‌شوند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به آخرین وقف‌نامه ایشان اضافه کرد: آخرین وقف‌نامه مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی به سال 1332 هجری قمری بر می‌گردد و این عالم برجسته و تاثیر‌گذار یکی از بزرگ‌ترین موقفه‌داران در سطح کشور بوده‌اند.

وی به اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین شهر‌های مذهبی موجود در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اصفهان به عنوان یکی از استان‌های پر‌موقوفه محسوب می‌شود و وجود موقوفه‌ها و رقبه‌های بسیاری در اصفهان مذهبی بودن این شهر را در سطح کشور نشان می‌دهد.

محمدی با بیان اینکه ایشان در ابعاد اقتصادی به میزان بسیاری تا‌ثیر‌گذار بوده‌اند، اظهار داشت: مشاهده وقف‌نامه‌ها و موقوفات این عالم برجسته گویای این موضوع است و ارائه اطلاعات مناسب در راستای ابعاد شخصیتی و اقدامات برجسته ایشان در سطح جامعه به میزان بسیاری اهمیت دارد.

وی به بهره‌گیری ایشان از نظام فکری آن زمان برای تنظیم وقف‌نامه‌های خود اشاره کرد و افزود: تمام وقف‌نامه‌های این عالم ربانی و برجسته با توجه به این موضوع و بر پایه اعتلای اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) تنظیم شده است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم نسبت به واقفان موجود در سطح کشور اطلاعی ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر نام علمای واقف مورد غفلت مردم و مسئولان قرار گرفته و مسئولان باید با اجرای برنامه‌های مناسب وضعیت موجود را در راستای این موضوع ساماندهی کنند.

وی با اشاره به اینکه نهاد وقف باید در میان مردم زنده شود، بیان داشت: جامعه امروز با ترویج فرهنگ وقف آشنایی کافی ندارند و این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

محمدی با اشاره به مبارزات و مجاهدت‌های مرحوم آیت‌الله آقا‌نجفی اصفهانی در دوران مشروطیت اضافه کرد: موج بیداری اسلامی ایشان علیه استبداد و استعمار حضور این عالم ربانی و برجسته را در صحنه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد و ایشان به عنوان یکی از رهبران موثر و پیشتاز در دوران مشروطیت محسوب می‌شوند.

کد مطلب 1426427

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