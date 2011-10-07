به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محمدی صبح جمعه در همایش مرجع بیداری اسلامی با اشاره به وجود موقوفههای بسیاری در سطح اصفهان اظهار داشت: مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی به عنوان یکی از بزرگترین موقوفهداران موجود در اصفهان و در سطح کشور محسوب میشوند و عدم آشنایی مردم با واقفان از مشکلات موجود در جامعه است.
وی به ضرورت ارائه اطلاعات مناسب در ارتباط با واقفان موجود در سطح کشور اشاره کرد و افزود: مردم و مسئولان باید با ابعاد شخصیتی و اقدامات برجسته و ارزشمند واقفانی همچون مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی آشنا شوند و با تحقق این موضوع اعتلای اسلام در وقفنامههای این اشخاص شناخته میشود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه نهاد وقف باید در میان اقشارمختلف جامعه فرهنگسازی شود، تصریح کرد: با برگزاری این برنامهها و ارائه اطلاعاتی پیرامون شخصیت و اقدامات موقوفهداران، وقف و موضوعات مربوط به آن در سطح جامعه زنده میشود.
وی به موج بیداری اسلامی این عالم بزرگ جامعه اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با مجاهدتها، مبارزات، دلاوریها و فداکاریهای خود شرایط و بسترهای بیداری اسلامی را در میان اقشار مختلف جامعه فراهم کردهاند و جان و مال خود را در این مسیر و در راه حفظ و دفاع از ارزشهای اسلامی قرار دادهاند.
محمدی با اشاره به اینکه وقفنامه مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی باید برای تمام مردم تشریح شود، تاکید کرد: وقفنامه ایشان بر اعتلای اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) حاکم است و مردم و مسئولان باید با اعتلای اسلام در وقفنامه و موقوفه این عالم ربانی و برجسته آشنا شوند.
وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی اشاره کرد و بیان داشت: حضور در صحنههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهمترین ویژگیهای ایشان محسوب میشود و ایشان به عنوان مرجع بیداری اسلامی در جامعه شناخته میشوند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به آخرین وقفنامه ایشان اضافه کرد: آخرین وقفنامه مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی به سال 1332 هجری قمری بر میگردد و این عالم برجسته و تاثیرگذار یکی از بزرگترین موقفهداران در سطح کشور بودهاند.
وی به اصفهان به عنوان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی موجود در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اصفهان به عنوان یکی از استانهای پرموقوفه محسوب میشود و وجود موقوفهها و رقبههای بسیاری در اصفهان مذهبی بودن این شهر را در سطح کشور نشان میدهد.
محمدی با بیان اینکه ایشان در ابعاد اقتصادی به میزان بسیاری تاثیرگذار بودهاند، اظهار داشت: مشاهده وقفنامهها و موقوفات این عالم برجسته گویای این موضوع است و ارائه اطلاعات مناسب در راستای ابعاد شخصیتی و اقدامات برجسته ایشان در سطح جامعه به میزان بسیاری اهمیت دارد.
وی به بهرهگیری ایشان از نظام فکری آن زمان برای تنظیم وقفنامههای خود اشاره کرد و افزود: تمام وقفنامههای این عالم ربانی و برجسته با توجه به این موضوع و بر پایه اعتلای اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) تنظیم شده است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم نسبت به واقفان موجود در سطح کشور اطلاعی ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر نام علمای واقف مورد غفلت مردم و مسئولان قرار گرفته و مسئولان باید با اجرای برنامههای مناسب وضعیت موجود را در راستای این موضوع ساماندهی کنند.
وی با اشاره به اینکه نهاد وقف باید در میان مردم زنده شود، بیان داشت: جامعه امروز با ترویج فرهنگ وقف آشنایی کافی ندارند و این موضوع مورد غفلت واقع شده است.
محمدی با اشاره به مبارزات و مجاهدتهای مرحوم آیتالله آقانجفی اصفهانی در دوران مشروطیت اضافه کرد: موج بیداری اسلامی ایشان علیه استبداد و استعمار حضور این عالم ربانی و برجسته را در صحنههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد و ایشان به عنوان یکی از رهبران موثر و پیشتاز در دوران مشروطیت محسوب میشوند.
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