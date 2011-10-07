ضرورت ایجاد حداقل یک رستوران آزاد در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسکندری در چهارمین سفر استانی هیئت دولت به استان همدان و در بازدید از دانشگاهها و گفتگو با دانشجویان، مسئولان تغذیه و رفاه دانشجویی دانشگاههای استان همدان، با تاکید بر اینکه قیمت غذای رستوران‌های آزاد دانشجویی باید کمتر از غذای آزاد مراکز بیرون از دانشگاه محاسبه شود، تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید برای کاهش نرخ غذا از رستوران‌های آزاد دانشجویی حمایت کنند.

وی افزود: به دانشگاه‌ها توصیه شده از فضاهای جانبی دانشگاه‌ها، امکانات مناسب در اختیار رستوران‌های آزاد دانشجویی قرار دهند تا این رستوران‌ها بتوانند با قیمت کمتر غذا را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

مدیر امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، خاطرنشان کرد: استقرار رستوران‌های آزاد دانشجویی در دانشگاه‌ها برای افزایش تنوع و کیفیت غذایی ایجاد می شود.