کاروان خادمان حرم امام رضا (ع) وارد نخستین پایتخت تشیع جهان اسلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کاروان از شش نفر از خادمان آستان قدس رضوی حضور دارند که برای شرکت در مراسم های جشن زیرسایه خورشید آذربایجان شرقی به این استان سفر کرده اند.

خادمان حرم امام رضا (ع) پس از ورود به تبریز و مراسم استقبال برای شرکت در مراسم ویژه میلاد امام رضا (ع) در اسکو به این شهرستان سفر کردند.

حضور در گلزار شهدا و سخنرانی یکی از خادمین در خطبه های پیش از نماز جمعه از برنامه های خادمان در شهرستان اسکو است.

خادمان پس از پایان مراسم شهرستان اسکو با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز دیدار کرده و سپس برای شرکت در جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) به شهرستان بناب سفر خواهند کرد.

شرکت در همایش میثاق با امام رضا (ع) در وادی رحمت گلزار شهدای تبریز، مراسم بزرگ جشن زیرسایه خورشید تبریز در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز، همایش شکوفه های نور و مسابقه تجسمی با موضوع امام رضا(ع) از برنامه های حضور سه روزه خادمین حرم امام رضا(ع) در آذربایجان شرقی است.

عیادت از بیماران بیمارستان امام رضا(ع)، شرکت در مراسم هیئات مذهبی تبریز و حضور در ویژه برنامه خواهران جشن زیرسایه خورشید از دیگر برنامه های خادمین رضوی در تبریز است.